Une contravention de 8550 $ pour non-respect de la mise en quarantaine

Le Manitoba a remis 59 avertissements et dix contraventions en rapport avec des manquements aux mesures sanitaires dans la semaine du 19 au 25 juillet, dont une contravention de 8550 $ pour non-respect de la Loi fédérale sur la mise en quarantaine.

Les autres sont réparties de la façon suivante :

cinq contraventions de 1296 $ données à des particuliers;

trois contraventions de 298 $ données à des particuliers pour refus de porter un masque dans un lieu public intérieur;

une contravention de 5000 $ donnée à une entreprise;

La province rappelle que près de 3300 membres de différents organismes d’application de la loi peuvent faire respecter les ordres de santé publique. Les forces de l’ordre enquêtent sur tous les grands rassemblements et manifestations dont elles ont connaissance, indique la province dans le communiqué hebdomadaire faisant l’état de la situation sur les contraventions.

Depuis le mois d’avril 2020, 5204 avertissements et 2071 contraventions ont été donnés à des entreprises et à des particuliers, d’une valeur totale de plus de 2,8 millions de dollars.