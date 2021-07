COVID-19 : 38 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire en Saskatchewan

La Saskatchewan annonce 38 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire de la COVID-19 dans son bilan publié mardi.

Depuis le début de la pandémie, 49 765 Saskatchewanais ont été infectés par la maladie. Parmi les nouveaux cas, 17 se trouvent dans l’extrême Nord-Ouest, 9 dans la région de Regina et 4 dans l’extrême Nord-Est.

Selon les autorités sanitaires, 33 personnes de plus se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 362. Il y a, par ailleurs, 50 hospitalisations à travers la province et 10 patients se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 1234 tests de dépistage le 26 juillet, ce qui porte à 955 360 le nombre total de tests effectués dans la province.

Dans son bilan mardi, la Saskatchewan annonce avoir administré 1933 doses de vaccin supplémentaires, ce qui porte le total à 1 390 263 doses inoculées depuis le début de la campagne de vaccination.