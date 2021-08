Une œuvre d'art pour garder en mémoire l'ancien bâtiment de l’Alliance française

Le bâtiment ayant abrité l'Alliance française de Vancouver sur la rue Cambie pendant plus de 50 ans a été démoli mercredi. Question de rendre hommage à cet espace, l’artiste vancouvérois Thomas Nugent a réalisé une performance visuelle désormais disponible en ligne.

La performance intitulée Alliance Française Démolition, qui allie photographie, projection et laser, explore le sentimentalisme à l'égard de certains objets, en plus d'aborder ces objets sous une lumière nouvelle.

Cette performance est vraiment unique, explique Fanny Surzur, responsable Culture et Médiathèque à l’Alliance française de Vancouver. Je suis très contente de notre collaboration avec Thomas Nugent, car on rend hommage à un espace qui a accueilli et fait naître tant de projets artistiques.

Des diapositives qui fondent

Thomas Nugent a photographié le 6161 de la rue Cambie en mars dernier pour ensuite y revenir deux mois plus tard avec ses diapositives et un équipement laser fabriqué sur mesure pour cette performance.

Les jeux de lumière sont créés grâce à un laser que l'artiste Thomas Nugent pointe sur des diapositives. Photo : Thomas Nugent

Lors de cette seconde visite, l'artiste a d’abord projeté ses diapositives sur les murs de l'édifice pour ensuite pointer des lasers sur la surface de la pellicule pour la faire fondre.

La diapositive agit comme une surface réfléchissante, explique Thomas Nugent. Pendant que cette surface fond, elle agit comme un miroir liquide qui permet de créer cette animation , précise l'artiste.

Ces motifs uniques ont donc pris forme sur diverses surfaces au fur et à mesure que l'artiste déambulait dans les différentes pièces telles l'auditorium ou une salle de classe. On peut d’ailleurs y voir les traces de la fête de démolition familiale que l'Alliance française avait organisée le 15 mai dernier, en guise d’au revoir.

C’était très intéressant d’être dans cet espace en sachant que le processus de démolition allait être célébré. Une citation de :Thomas Nugent, artiste multidisciplinaire

C’est le résultat de ces projections que l’on peut voir dans la vidéo captée par le vidéaste vancouvérois Daniel Lins Da Silva.

Le bâtiment de l'Alliance française de Vancouver a été démoli le 4 août 2021 sous les coups de l'excavatrice.

Image 2 de 4 L'emblématique façade de l'Alliance française de Vancouver a disparu. Photo : Images fournies par l'Alliance française de Vancouver

Image 3 de 4 Les lettres du bâtiment sont aussi passées sous le pic des démolisseurs. Photo : Images fournies par l'Alliance française de Vancouver

Image 4 de 4 Le bâtiment de l'Alliance française de Vancouver demeurera un souvenir. Photo : Images fournies par l'Alliance française de Vancouver

Un nouveau bâtiment

Depuis le 12 mai dernier, la majorité des services offerts par l’Alliance française ont été déplacés dans des locaux temporaires situés au 8555 de la rue Cambie.

Pour mieux répondre à ses besoins grandissants, l'institution qui se voue à l’enseignement du français et à la promotion des cultures francophones, s’apprête à construire un nouvel édifice de plus de 2400 mètres carrés.

Design du nouveau bâtiment de l’Alliance française Vancouver. Photo : Alliance Française de Vancouver

Ce bâtiment abritera une salle de spectacles, une bibliothèque, 14 salles de classe, une galerie d’art professionnelle, des espaces à louer pour les artistes et une terrasse sur le toit.

La construction de cet édifice devrait débuter au cours des prochains mois.

