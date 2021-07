Les touristes de l’extérieur se font nombreux dans la Vallée-de-l’Or

Les deux principaux attraits de la MRC, soit le Musée minéralogique de Malartic et la Cité de l’Or de Val-d’Or, disent rouler au maximum de leur capacité en cette période fébrile des vacances de la construction.

Si on regarde au niveau des statistiques, c’est évident qu’on voit beaucoup plus de gens de l’extérieur cette année, confirme Jean Massicotte, directeur général du Musée minéralogique. L’an dernier, il faut se rappeler qu’on avait beaucoup d’incertitude au printemps et qu’on avait dû attendre au 2 juillet avant de commencer la saison. Cette année, il faut vraiment que les gens réservent à l’avance, parce qu’on a dû parfois refuser des visiteurs.

Une salle au musée minéralogique à Malartic. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À la Cité de l’Or, c’est davantage la pénurie de personnel que la COVID-19 qui ralentit le rythme de la saison touristique. Le site est ouvert seulement du mercredi au dimanche, même si la demande des touristes est très forte.

C’est de valeur de ne pas pouvoir ouvrir sept jours par semaine, parce que ça serait complet tous les jours, déplore le directeur général Guy-Édouard Bouchard. Les téléphones et les courriels entrent constamment. Heureusement, on peut former des groupes un peu plus gros que l’an dernier pour les visites. Ça nous aide. Chose certaine, c’est évident que les Québécois profitent de la pandémie pour visiter leur province.

Cette belle tendance s’observe aussi dans les restaurants, qui bénéficient aussi de l’afflux des touristes de l’extérieur. C’est notamment le cas à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d’Or, qui affiche complet presque chaque soir depuis plus d’un mois.

On voit des gens de pas mal partout au Québec, souligne le copropriétaire, Philippe Lord. Nous avions une centaine de personnes hier soir et seulement quatre ou cinq étaient des gens de Val-d’Or. Les autres venaient de Montréal, Laval, Québec ou d’autres régions. C’est une tendance qu’on voyait venir avant la pandémie, mais on vit un très gros bond cette année. On parle moins de l’Abitibi que de la Gaspésie et de la Côte-Nord, mais ce qu’on voit sur le terrain est assez intense.

La microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même si des mesures sanitaires demeurent en place dans les restaurants et les bars, Philippe Lord dit sentir une atmosphère plus détendue avec la baisse des cas de COVID-19 et la campagne de vaccination.