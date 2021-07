Une clinique de vaccination sans rendez-vous à la caserne de La Baie

De 11 h à 18 h, ceux et celles qui désirent recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin contre le coronavirus pourront se présenter à la caserne située au 491 boulevard de la Grande-Baie Sud. Il s’agit d’une collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du personnel de la santé sera sur place pour accompagner les personnes qui décideront de se faire vacciner à cet endroit.

Par communiqué, la Ville de Saguenay souligne qu’elle veut continuer de jouer un rôle dans l’effort de vaccination de la population. D’autres cliniques mobiles seront mises sur pied cette semaine, soit à la bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière, située sur la rue Saint-Dominique, vendredi (de 11 h à 18 h) et à Roberval dans le cadre de la Traversée internationale du lac Saint-Jean samedi (12 h à 18 h).

En date de lundi, le taux de vaccination pour la première dose s’élevait à 74,9 % parmi la population régionale tandis qu’il se chiffrait à 58,3 % pour les personnes pleinement vaccinées (deux doses).