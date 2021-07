Will Ferrell, Jon Hamm et Awkwafina seront à la remise des prix Just for Laughs

Will Ferrell, la rappeuse Awkwafina et l’acteur Jon Hamm se sont ajoutés à la liste des personnes qui participent à la remise de prix - virtuelle - du volet anglophone du festival Juste pour rire, mercredi.

L'événement en ligne sera diffusé gratuitement au Canada sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .

On savait déjà que les acteurs Jamie Dornan, Wendi McLendon-Covey et Matt Rogers participeraient à ce gala virtuel.

Parmi les lauréates et lauréats déjà annoncés figurent Dave Chappelle, Kristen Wiig, l'écrivain et membre de Saturday Night Live Bowen Yang et les artisans et artisanes de la série Ted Lasso, sur Apple TV+.

Le festival Just For Laughs a débuté lundi avec une programmation hybride en ligne et en personne dans diverses villes. L’événement anglophone se tient jusqu'au 31 juillet avec des numéros de stand-up et d'autres spectacles comiques à Montréal, à New York et à Los Angeles.

Des diffusions de spectacles sont offertes gratuitement en ligne sur le site du festival. Le festival Juste pour rire en français a débuté le 15 juillet, en ligne et en salles, et se termine le 31 juillet.