Bonification de l’aide pour les enfants autistes de 11 ans et moins en Saskatchewan

Dès aujourd’hui, chaque enfant de 6 à 11 ans aura droit à une allocation annuelle de 6000 dollars. Pour les enfants autistes de moins de six ans, elle sera de 8000 $.

L'expansion de ce programme fera une différence positive dans la vie quotidienne des enfants autistes et de leurs familles. Les enfants qui ont une capacité différente méritent toutes les chances d'apprendre, de grandir et de s'épanouir, a déclaré le ministre provincial de la Santé, Paul Merriman.

Le programme offre aux parents un financement pour les interventions thérapeutiques et les soutiens familiaux qui répondent le mieux aux besoins individuels de leur enfant. On y trouve notamment des services de répit, de l'équipement thérapeutique et de la formation pour les parents et les soignants.

Les enfants autistes ont besoin d’une panoplie de services pour les aider dans leurs développements. Trop souvent, leurs familles n’ont pas les moyens financiers pour accéder à ces services et sont forcées à prendre des décisions très difficiles , déplore la Coordinatrice de développement chez Autism Services of Saskatoon, Carol Tebay.

Avec ce soutien financier de la province, ce fardeau sera moins lourd et permettra aux familles d’avoir accès aux soutiens et services nécessaires pour aider leurs enfants , ajoute-t-elle.

Le formulaire de demande et la liste des services offerts sont disponibles sur le site web du gouvernement.