Assaut du Capitole : « J'ai l'impression d'être allé en enfer pour les protéger »

Ils m'ont torturé. Ils m'ont battu , a décrit Michael Fanone, l'un des quatre premiers témoins convoqués par le comité. Le policier du département métropolitain de la capitale fédérale a entre autres précisé avoir reçu des impulsions d'un pistolet électrique à plusieurs reprises.

Et j'ai entendu des gens dans la foule crier : “Prends son arme, tue-le avec son arme” et des mots de ce genre , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait souligné à la foule d'assaillants qu'il avait des enfants pour obtenir leur clémence.

Agressés, insultés, les quatre policiers qui ont donné le coup d'envoi aux travaux du comité ad hoc, essuyant parfois leurs larmes, ont témoigné avec des détails troublants de la violence de cette journée, parlant des blessures qu'ils ont subies et des séquelles physiques et psychologiques qu'ils portent encore.

Si les images qui ont marqué le 6 janvier ont été maintes fois montrées et vues, ces épisodes de violence étaient cette fois décrits par quatre des agents qui étaient aux premières lignes pour repousser l'assaut.

Tristesse, colère, fierté d'avoir défendu la démocratie américaine, reconnaissance envers leurs collègues : les émotions des policiers, près de sept mois plus tard, sont encore vives. Leurs témoignages l'ont montré sans équivoque.

Témoins unanimes

Si de nombreux élus républicains ont tenté de minimiser les événements du 6 janvier, ce n'était de toute évidence pas le cas des quatre témoins, qui n'ont pas hésité à parler par exemple de tentative de coup d'État ou d' attaque terroriste .

Michael Fanone a été particulièrement cinglant à l'égard des républicains qui ont cherché à banaliser l'assaut.

J'ai l'impression d'être allé en enfer pour les protéger, eux et les personnes présentes dans cette salle, mais trop de gens me disent maintenant que l'enfer n'existe pas ou que l'enfer n'était pas si terrible. Une citation de :Michael Fanone, policier au sein du département métropolitain de la capitale fédérale

L'indifférence qu'ils montrent à l'endroit de mes collègues est honteuse , a-t-il tonné, frappant la table de sa main.

Très attentifs, les membres du comité ont souvent paru émus devant les témoignages des officiers qui les ont défendus au péril de leur vie.

J'ai parlé à un certain nombre d'entre vous et j'ai appris à vous connaître. Je pense qu'il est important de vous dire que, même si vous avez l'impression d'être un peu brisés à l'intérieur – vous avez tous parlé des effets auxquels vous êtes exposés et de l'impact de cette journée –, les gars, vous avez gagné , a affirmé le républicain Adam Kinzinger, peinant à retenir ses larmes.

Le représentant de l'Illinois et sa collègue Liz Cheney sont les seuls républicains à siéger au comité ad hoc. Le leadership républicain a décidé de boycotter les travaux du comité mis sur pied par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, mais celle-ci a décidé de nommer ces deux élus – deux conservateurs loin d'être des alliés naturels des démocrates, mais les seuls républicains à avoir voté en faveur de ce comité.

Ils faisaient également partie du groupe restreint de 10 républicains qui ont voté, en début d'année, en faveur de la mise en accusation de Donald Trump pour son rôle dans les événements du 6 janvier.

Les démocrates ont donné l'occasion à Liz Cheney de faire une déclaration d'ouverture, dont elle a profité pour défier une fois de plus son parti.

Si les responsables n'ont pas à rendre des comptes et si le Congrès n'agit pas de manière responsable, cela restera un cancer pour notre république constitutionnelle, en sapant le transfert pacifique du pouvoir au cœur de notre système démocratique. Une citation de :Liz Cheney, représentante du Wyoming

Ses collègues l'ont évincée de sa position de leadership au sein du parti en mai dernier, parce qu'elle persistait à dire que Donald Trump avait perdu l'élection et qu'elle dénonçait ses allégations non fondées de fraudes électorales massives.

La décision du leadership républicain de boycotter le comité sur l’assaut du Capitole a donné lieu à une série de questions et un ton d’une exceptionnelle uniformité dans un Washington désormais défini par une polarisation extrême.