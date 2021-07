La Colombie-Britannique souhaite vacciner plus, pour prévenir la prochaine vague

Le nombre de cas de COVID-19 augmente depuis quelques jours et la majorité des cas touchent des personnes non vaccinées.

Selon les données fournies par la province, 78 % des cas se retrouvent chez les personnes qui n’ont reçu aucun vaccin. Seulement 5 % des nouvelles infections touchent des personnes pleinement vaccinées.

Lorsque nous regardons les chiffres, nous voyons que l’administration de la deuxième dose permet de faire une grande différence , souligne le ministre provincial de la Santé, Adrian Dix.

Près d’un million de Britanno-Colombiens n’ont pas encore été vaccinés, soit 19,6 % de la population totale.

La vaccination, clé du déconfinement

En parallèle, il ne reste qu’un peu plus de mois avant la mise en place de la dernière étape du déconfinement. Début septembre, la province prévoit entrer dans la phase 4 de son plan, et revenir à une vie quasi normale.

Pour prévenir la prochaine vague et être en mesure de poursuivre le relâchement des mesures sanitaires, les autorités souhaitent optimiser les efforts de vaccination auprès de la population.

Nous tenons à rassurer les plus réticents: les vaccins sont sûrs et efficaces. C’est le moment de se protéger et de protéger les autres autour de nous , déclare la Dre Bonnie Henry.

Si nous voulons reprendre l’ensemble des activités que nous aimons, comme danser, se rendre à des mariages et des grands rassemblements, nous devons faire encore quelques efforts. Une citation de :Bonnie Henry, médecin en chef de la Colombie-Britannique

Benoît Bardeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, accentue ce propos. Pour lutter contre la propagation des variants, comme le variant Delta, il faut éviter que le virus puisse se nourrir et trouver des cibles adéquates pour se répliquer. Les cibles idéales, ce sont les personnes non vaccinées , dit le spécialiste en virologie.

La majorité des gens que l'on retrouve avec des symptômes sévères, ce sont surtout ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ont reçu une seule dose. Une citation de :Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et spécialiste en virologie

Les hospitalisations sont plus élevées chez les personnes non vaccinées. Photo : Radio-Canada / Peter Turek

La province entend avoir complètement vacciné les deux tiers de sa population d’ici la première semaine d’août.

Dans ses efforts, la Colombie-Britannique compte mettre en place de nombreuses cliniques mobiles et sans rendez-vous afin de permettre aux personnes qui n’ont pas encore été vaccinées de l’être.

Le 4 août sera aussi un Walk-in Wednesday. La province entend administrer 20 000 doses. Les rendez-vous ne seront pas nécessaires ce jour-là.

À l’échelle de la province, 80,6 % des personnes admissibles ont été vaccinées une première fois, 61,3 % ont reçu une seconde dose.

Lundi, la Colombie-Britannique a rapporté 267 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès depuis vendredi.