Entente commune Ottawa-Saskatoon pour la création de 36 logements abordables

Quelque 36 logements abordables seront créés à Saskatoon à la suite d’une entente conjointe entre le maire Charlie Clark et le ministère fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Ces logements seront destinés à des résidents et des familles de Saskatoon qui se trouvent dans une situation précaire, qui vivent dans des abris temporaires ou qui sont proches d’une situation d’itinérance en raison de la pandémie. Les coûts de ce projet de logement sont estimés à 7,6 millions de dollars.

Le financement supplémentaire annoncé [mardi] dans le cadre de l'Initiative de logement rapide aura un impact énorme sur nos habitants les plus vulnérables. Ces nouvelles maisons abordables feront une différence dans la lutte contre le risque croissant d'itinérance , a déclaré le maire de Saskatoon, Charlie Clark.

Il a poursuivi en annonçant que la Ville accordera la priorité aux projets dirigés par des Autochtones, car nous reconnaissons l'importance de fournir des logements et des soutiens ancrés dans la culture et l'identité des personnes qui ont besoin d'aide et de guérison .

Forte hausse de demandes de logements au Canada

Au cours de la dernière année et demie, le gouvernement canadien a créé une stratégie nationale pour construire des milliers de logements abordables aux quatre coins du pays en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon le gouvernement fédéral, près de 9200 logements sociaux ont été créés. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a réitéré son message.

Le financement accordé [mardi] dans le cadre de l'Initiative de logement rapide contribuera grandement à aider ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement près de 36 nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables de Saskatoon , a-t-il affirmé.