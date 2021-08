La violoniste Jocelyn Pettit et le bonheur dans les Ruisseaux des rues

La violoniste de 27 ans Jocelyn Pettit transporte sa musique tout en haut des montagnes de sa ville natale, Squamish, en Colombie-Britannique, le temps d'interpréter Ruisseaux des rues, un hommage aux bonheurs simples et aux beautés de la vie.

L’équipe de L’atelier culturel a eu le rare privilège d’être autorisée à tourner au sommet du mont Habrich cet été.

Grâce au téléphérique Sea to Sky, l'équipement, caméra, éclairages, drone et même un piano portatif ont pu être transportés au haut de la montagne pour le tournage de cette performance à couper le souffle de Jocelyn Pettit et sa mère, Siew Wan Khoo.

Jocelyn Pettit interprète Ruisseaux des rues Photo : Radio-Canada

Jocelyn Pettit puise dans ses racines écossaises, irlandaises, françaises et malaisiennes pour composer une musique celtique et qui reflète la diversité. Elle s’inspire des lieux et des gens qu’elle croise lors de ses voyages.

Je suis aussi inspirée par ma famille et mes amis ici. Et, par le sentiment d’être chez moi. Une citation de :Jocelyn Pettit, violoniste

Musicienne joviale et authentique, Jocelyn Pettit performe depuis ses tout débuts avec le Jocelyn Pettit Band composé de sa mère, son père ainsi que quelques amis.

Revenant récemment d'Écosse où elle a terminé sa maîtrise au Royal Conservatory of Scotland, Jocelyn enseigne également le violon et la danse celtique. Elle enregistre actuellement son troisième album qui sortira en début d’année prochaine.

La musicienne captive toujours son public à travers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et la Malaisie.

Elle a aussi partagé la scène avec le célèbre groupe irlandais The Chieftains et elle a reçu des nominations pour plusieurs prix dont Artiste de l’année, musique du monde aux Prix de musique folk canadienne et aux Western Canadian Music Awards.