Quatre transporteurs convoitent la liaison d'autobus Ottawa-Gatineau-Montréal

Le Groupe Autobus Maheux, de Rouyn-Noranda, est le plus récent transporteur à ajouter son nom pour offrir des liaisons entre Ottawa-Gatineau et Laval-Montréal. Il propose aussi d’offrir un service régional, le long de la route 148.

À l’heure actuelle, le service est assuré par le transporteur Orléans Express, qui a obtenu une licence pour offrir le service temporairement.

Les corridors ont été abandonnés par Greyhound Canada, le 13 mai dernier, alors que l'entreprise a annoncé l’annulation de tous ses trajets interurbains intérieurs au Canada.

Plusieurs transporteurs convoitent la liaison Ottawa-Gatineau-Montréal.

Outre le Groupe Autobus Maheux, trois autres transporteurs ont fait des demandes de permis auprès de la Commission des Transports du Québec (CTQ) pour desservir la population du corridor entre l’Outaouais et Montréal. Il s'agit des compagnies Rider Express Transportation Corp., la société mère de Mégabus, Trentway-Wagar incTrentway-Wagar inc . et donc, Autocar Orléans Express inc..

La CTQCommission des transports du Québec tranchera sur le transporteur retenu au terme d'audiences publiques dont certaines ont déjà eu lieu.

Dans un courriel, la Commission explique que les audiences pour étudier la demande de Rider Express Transportation Corp. ont eu lieu en juin-juillet. La décision est maintenant en délibéré.

Pour Autocar Orléans Express inc., elles sont prévues les 18, 19, 20, 24 et 25 août prochains et pour Trentway-Wagar inc., le 26 août et du 27 au 30 septembre prochains. Quant aux Autobus Maheux ltée, les convocations sont à venir, explique la CTQCommission des transports du Québec .

La Commission rend normalement sa décision dans un délai de 90 jours suivant la fin de l’audience. La décision autorisant la délivrance du permis de transport par autobus prend effet à la date où celle-ci est rendue, précise la CTQCommission des transports du Québec .

Le Groupe Autobus Maheux veut s'installer à Gatineau

Par voie de communiqué, Groupe Autobus Maheux dit vouloir mettre en place une ligne express et directe entre la ville de Gatineau et les villes de Laval et Montréal, sans que les usagers aient à faire le détour par Ottawa et l’autoroute 417, en Ontario .

L’entreprise entend aussi offrir un service du côté ontarien, reliant Gatineau et Ottawa à l’Aéroport international Montréal-Trudeau.

En entrevue à ICI Ottawa-Gatineau, le président du Groupe Maheux a confirmé son intention d’établir des installations à Gatineau, s'il obtient les permis demandés.

Dans ce projet-là, on veut faire de Gatineau notre base d'opérations pour ces nouveaux services, embaucher du personnel local, avoir des fournisseurs locaux et donc, avoir une installation en propre pour le personnel et les véhicules. Une citation de :Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux

Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux Photo : ZOOM/Autobus Maheux

Un objectif logique, selon M. Maheux, puisque le transporteur aura besoin d'un terminus local.

On a l'intention de mettre en place un terminus à Gatineau, ce qui n'a pas été le cas depuis aussi longtemps que je me souvienne , soutient M. Maheux.

Gatineau a toujours été desservi en transport interurbain un peu comme sur un coin de rue où on a eu des agences dans des dépanneurs, ajoute-t-il. Mais actuellement, on a un service, nous, vers la Vallée-de-la-Gatineau et malheureusement, il n'y a pas de lieu physique digne de ce nom comme terminus à Gatineau.

Le transporteur de Rouyn-Noranda a, par ailleurs, l’intention d’offrir un service régional, le long de la route 148, avec des arrêts quotidiens à Masson-Angers, Thurso, Plaisance, Papineauville, Montebello, Fassett, Grenville, Lachute et Saint-Eustache.

Bien qu’elles aient subi des coupures de services au fil des ans, ces localités ont toujours été desservies par le réseau québécois de transport interurbain. Nous, on compte maintenir et améliorer le service, et nous sommes le seul transporteur à le proposer , conclut Pierre Maheux.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson