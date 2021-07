Lucasfilm embauche un youtubeur spécialisé en hypertrucages

Une scène de The Mandalorian montrant le visage vieillissant en accéléré de Luke Skywalker en images de synthèse a suscité l’émoi sur la toile, non pas parce qu’elle était bien exécutée, bien au contraire. Plusieurs fans de la saga Star Wars ont déploré des effets visuels négligés, à tel point que des personnes ont essayé de corriger le tir en publiant en ligne leur propre version de la scène.

C’est ce qu’a fait le youtubeur Shamook, qui a utilisé la technologie d’hypertrucage pour obtenir le résultat réaliste que des adeptes de la série auraient aimé voir. Sa vidéo a été vue quelque 2 270 000 de fois depuis sa mise en ligne, il y a sept mois.

Ses habiletés lui ont permis de décrocher un nouvel emploi à Lucasfilm, où il s’occupera de s’assurer de la qualité des prochains effets visuels de vieillissement sur les personnages du studio.

Industrial Light and Magic (ILM), la filiale d’effets spéciaux de Lucasfilm, est toujours à la recherche d'artistes de talent et a effectivement embauché l'artiste Shamook , a confirmé à IndieWire un représentant de Lucasfilm.

Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l'apprentissage automatique et dans l’intelligence artificielle comme moyen de produire des effets visuels convaincants. C’est formidable de voir la dynamique se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse , a indiqué un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué.

Shamook est connu pour ses vidéos d’hypertrucages dans lesquelles il améliore les effets visuels de plusieurs productions, en plus d’ajouter des acteurs et actrices qui n’y ont jamais joué. Parmi ses exploits les plus notables, on compte la vidéo avec les personnages de Leia et Tarkin dans le film Rogue One: A Star Wars Story.