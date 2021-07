Une éclosion de COVID-19 potentiellement causée par les feux de forêt

Lundi, la zone nord-ouest de la province, où se trouve la Première Nation, a enregistré 103 cas actifs de COVID-19.

Selon l’Autorité de la santé intertribale du Nord (NITHA), la montée de cas est due à la récente évacuation de la communauté en raison des feux de forêt dans la région. La FSIN Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan pointe la province du doigt dans cette affaire, en affirmant que l’éclosion est aussi partiellement liée à la levée des restrictions sanitaires le 11 juillet dernier.

Le chef Elmer Campbell et son personnel de santé sont à court d'options et les décès de nos plus vulnérables pourraient augmenter si des renforts ne sont pas apportés , peut-on lire dans un communiqué de presse de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan .

Le chef du conseil tribal de Meadow Lake, Richard Ben, énumère les besoins de la communauté .

Ils ont besoin de plus de personnel de santé. Il faut que la GRC intervienne pour faire respecter les mesures sanitaires, comme pour s'assurer que les rassemblements sont arrêtés et que la COVID-19 soit prise au sérieux , explique-t-il.

La zone du nord-ouest compte pour presque 30 % de tous les cas actifs de la Saskatchewan.

Avec les informations de Alexander Quon