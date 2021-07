Des travailleurs des services frontaliers du Canada pourraient se mettre en grève

Plus de 8500 travailleurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourraient déclencher une grève dès le 6 août. Le conflit de travail pourrait perturber le plan de réouverture du pays.

Les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ) et du Syndicat des Douanes et de l’Immigration ( SDISyndicat des Douanes et de l’Immigration ) sont sans contrat depuis 2018. Ils ont annoncé mardi matin que la majorité de leurs membres ont voté en faveur d’un mandat de grève.

Ils réclament de meilleures protections contre le climat de travail toxique à l’Agence ainsi que la parité avec les autres organismes d’application de la loi au Canada , peut-on lire dans un communiqué de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

Devant le refus de l’Agence et du Conseil du Trésor d’aborder ces enjeux à la table de négo, le syndicat a déclaré l’impasse.

Un conflit de travail à la veille de la réouverture des frontières pourrait perturber considérablement le mouvement des biens, des services et des personnes qui entrent au pays , avertissent les syndicats.

L' ASFCAgence des services frontaliers du Canada indique que 90 % des agents des services frontaliers ont été désignés comme étant essentiels et devraient rester en poste en cas de grève. L’Alliance indique que l’impact d’une grève sur l’économie canadienne se ferait néanmoins sentir. Une grève pourrait occasionner notamment un ralentissement du trafic commercial à la frontière, des effets sur la livraison internationale du courrier et des colis, comme sur la perception des taxes et des droits sur les biens qui entrent au pays, selon l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

Les membres des deux syndicats incluent des agents des services frontaliers aux aéroports, aux points d'entrée terrestres, aux ports maritimes et aux points d'entrée commerciaux; des agents chargés de l'application des lois intérieures; des agents de renseignements; des enquêteurs; des agents commerciaux; des agents d'audience; et des membres en civil.

L' ASFCAgence des services frontaliers du Canada [...] répondra rapidement à toute mesure de grève ou d’interruption de travail afin de maintenir la sûreté et la sécurité de la frontière du Canada, d'assurer le respect de nos lois et de garder la frontière ouverte aux voyageurs et aux marchandises légitimes , indique un porte-parole de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada dans un courriel à Radio-Canada.

Nous nous attendons à ce que nos agents remplissent leurs fonctions avec le plus haut degré d'intégrité et de professionnalisme.

La frontière canadienne devrait rouvrir aux Américains pleinement vaccinés dès le 9 août pour les voyages non essentiels, puis aux voyageurs vaccinés du monde entier dès le 7 septembre.

Avec des informations de Catharine Tunney et Jacaudrey Charbonneau