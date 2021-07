Vaste enquête de la GRC sur des allégations sexuelles dans un ancien pensionnat

La Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui mène depuis plus de 10 ans une vaste enquête sur des allégations de violence sexuelle dans un ancien pensionnat pour Autochtones au Manitoba, vient de transmettre son dossier au service des poursuites de la province.

L’enquête de la GRC GRC porte sur des événements survenus dans le pensionnat de Fort Alexander, qui a ouvert en 1904 sur le territoire de la Première Nation de Sagkeeng, située 100 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg. Le pensionnat a fermé ses portes en 1970 pour devenir une école de jour.

L’enquête criminelle qui a débuté en 2011, a permis d’obtenir 75 déclarations officielles de la part de victimes et de témoins , indique la GRCGendarmerie royale du Canada dans un communiqué mardi.

Cette enquête est la seule menée par la GRCGendarmerie royale du Canada du Manitoba sur les pensionnats autochtones en ce moment, précise le service de police.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , le service des poursuites, qui examine le dossier, lui fournira des conseils sur les accusations qui pourraient être portées.

Une vaste enquête à caractère historique

La GRC a d'abord lancé en février 2010 une enquête visant à recueillir des renseignements pour déterminer la nature et l'envergure des événements qui se seraient produits dans le pensionnat.

Les enquêteurs cherchaient alors à identifier toutes les personnes concernées et à recueillir des renseignements historiques pertinents.

Ils ont consulté des archives à Ottawa ainsi que des milliers d’autres documents aux Archives du Manitoba, dont des listes d'élèves et d'employés et des relevés trimestriels.

Dans le cadre de l'enquête criminelle qui a suivi, ils ont interrogé les personnes dont les noms figuraient dans ces documents ainsi que les résidents de la région où le pensionnat était situé. Ils ont ainsi communiqué avec plus de 700 personnes en Amérique du Nord pour trouver toutes les victimes et tous les témoins potentiels .

Plus de 80 enquêteurs ont participé à cette enquête, précise le communiqué. Ils ont collaboré avec les dirigeants des Premières Nations du Manitoba et rencontré le chef et le conseil de bande de la Première Nation de Sagkeeng.

Un dossier sensible

La GRC GRC a dérogé à sa pratique habituelle de ne pas discuter des enquêtes en cours, estimant qu’il était dans l'intérêt public de fournir le plus de renseignements possible dans ce cas-ci, étant donné ses implications sociales et le nombre de personnes touchées.

La GRCGendarmerie royale du Canada demande en même temps au public de respecter la vie privée des personnes concernées. Aucune accusation n’a encore été portée et l’enquête fait resurgir des événements douloureux et traumatisants pour les survivants, explique le communiqué.

Nous vous demandons de respecter le traumatisme que notre communauté a vécu et continue de vivre tous les jours et de respecter la vie privée de toutes les personnes touchées , déclare le chef Derrick Henderson de la Première Nation de Sagkeeng dans le communiqué de la GRC.GRC.

La semaine dernière, le chef Derrick Henderson a rappelé que les aînés et les survivants de la Première Nation de Sagkeeng ont déjà témoigné publiquement des abus et des disparitions d’enfants en lien avec ce pensionnat, notamment pendant les travaux de la Commission de vérité et réconciliation.

En 1990, Phil Fontaine, qui était alors président de l’Assemblée des chefs du Manitoba, avait, le premier, parlé publiquement des agressions qu’il avait subies et demandé une enquête publique sur les pensionnats.

La Première Nation de Sagkeeng mène en ce moment une campagne de financement pour embaucher une entreprise professionnelle qui mènera des recherches à l’aide de radar, afin de trouver d’éventuelles tombes anonymes près de l’ancien pensionnat.