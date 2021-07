Les cybercrimes ont presque doublé dans la RMR de Sherbrooke en 2020

Pandémie oblige, de nombreux Estriens se sont retrouvés à passer plusieurs heures derrière un écran d'ordinateur. Cela est vrai autant pour les travailleurs que les étudiants... et les cybercriminels. Statistique Canada révèle que le nombre de cybercrimes dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke a presque doublé par rapport à 2019.

Plusieurs organismes gouvernementaux avaient déjà levé le drapeau rouge en 2020pour prévenir de l'intensification de la cybercriminalité. Chiffres à l'appui, Statistique Canada rapporte mardi que 291 affaires réelles ont été rapportées l'an dernier, comparativement à 148 en 2019.

De plus, les leurres d'enfants au moyen d'un ordinateur ont explosé de 2018 à 2020 dans la RMRrégion métropolitaine de recensement de Sherbrooke. Alors que 28 affaires réelles ont été rapportées en 2019, ce sont 62 cas qui ont été dénoncés en 2020.

La RMRrégion métropolitaine de recensement de Sherbrooke regroupe plus de 200 000 personnes, et comprend notamment Magog, Ascot Corner, Stoke, Waterville et le canton d'Hatley.

Les fraudeurs ont aussi été actifs pendant la pandémie, le nombre général de fraudes ayant augmenté en 2020. Cependant, les fraudes liées à l'identité ont été à la baisse, tout comme les infractions de harcèlement et de comportements menaçants liées à la cybercriminalité.

