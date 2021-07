Sortir les handicapés des CHSLD : la CAQ abandonne le projet pilote

Après avoir promis de développer un projet pilote pour permettre aux personnes handicapées de sortir des CHSLD, le gouvernement du Québec fait volteface et blâme Jonathan Marchand, principal visage de cette croisade pour plus d'autonomie. Le principal intéressé accuse la Coalition avenir Québec (CAQ) d'avoir renié sa parole.

M. Marchand, 44 ans, est atteint de dystrophie musculaire et vit lui-même en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée contre son gré depuis 2012. Sa lutte pour une meilleure participation des personnes handicapées au sein de la société s'est transportée devant l'Assemblée nationale, l'été dernier, où il a passé cinq nuits dans un campement aux allures de cage.

Il avait accepté de mettre fin à son coup d'éclat après avoir obtenu l'assurance du gouvernement qu'un groupe de travail serait mis sur pied pour étudier sa proposition. Le défenseur des droits des personnes handicapées milite pour le concept d'assistance personnelle autodirigée . L'objectif est double : vivre chez soi et être un citoyen actif à part entière.

Il demande au gouvernement de cesser d'investir pour maintenir les personnes handicapées en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et de fournir des sommes pour leur permettre d'engager des ressources- d'aide à domicile personnalisées.

Jonathan Marchand a passé cinq nuits dans sa cage l'été dernier, devant l'Assemblée nationale (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Impasse

Si les démarches allaient bon train, le gouvernement ayant même promis de lancer un projet pilote cet été, les discussions ont achoppé en cours de route. Dès ce printemps, Jonathan Marchand s'inquiétait du fait que la Coalition avenir Québec (CAQ) penchait plutôt pour un nouveau modèle d'habitation où seraient regroupées plusieurs personnes.

Tout le contraire de ce que demande le militant depuis une décennie.

Voilà que la volte-face est complète. M. Marchand a reçu une lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), datée du 5 juillet, l'informant que le projet pilote était complètement abandonné.

Nous comprenons que le mandat proposé par le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux ne répond pas à vos attentes. Dans ce contexte, les conditions ne sont pas réunies pour actualiser le mandat proposé et poursuivre les travaux pour la réalisation du projet pilote , peut-on y lire.

Jonathan Marchand entend poursuivre son combat, lui qui quittera bientôt son CHSLD pour aller vivre dans un condo. Photo : Radio-Canada

Pas de volonté politique

Pour Jonathan Marchand, ce dénouement est une preuve qu' il n'y a jamais eu de volonté politique pour sortir les personnes handicapées des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ou du moins de tester l'assistance personnelle autodirigée. Ils veulent maintenir le statu quo , dénonce-t-il.

Quant au blâme qu'il reçoit pour l'abandon du projet, il conclut que les responsables essaient de bien paraître . Mais il est catégorique : Legault nous a menti. Il demande à nouveau à ce que la promesse faite l'été dernier soit réalisée.

M. Marchand prévoit donc poursuivre son combat comme activiste, et rappelle que le Québec est à un an d'une campagne électorale. Le militant a déjà obtenu le soutien des trois partis d'opposition dans ses démarches.

Jonathan Marchand demande à ce que le premier ministre François Legault honore la promesse faite par son gouvernement l'été dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il aura par ailleurs un regain d'énergie prochainement pour poursuivre ses activités.

Après tout près de dix ans en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , Jonathan Marchand vivra bientôt dans un logement de la région de Québec. Il s'est entendu avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour embaucher du personnel vivre dans un condo annexé au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée où il habite.

Je suis en train de m'organiser, ça devrait se concrétiser dans les prochaines semaines , confirmait-il mardi. Cette possibilité, qui provient d'un programme d'aide gouvernemental, est la preuve selon lui qu'il est possible de faire les choses autrement à l'intérieur du cadre actuel.

Le MSSS se défend

Joint lundi, le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux s'est défendu d'abandonner complètement les démarches, bien qu'il laisse effectivement tomber le projet pilote. Il est impératif de mentionner que nous n’abandonnons pas le projet de sortir les personnes handicapées des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , soutient par écrit le porte-parole Robert Maranda.

Sur Jonathan Marchand, le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux réitère qu'il n'aurait pas offert sa collaboration sur les dernières propositions du gouvernement. La dernière solution a été présentée à quelques reprises à M. Marchand, mais celle-ci ne semblait pas répondre à ses attentes , a-t-on répété.

Le gouvernement maintient aussi la ligne selon laquelle il doit agir en respect du cadre législatif existant et des principes d’équité ainsi qu’en tenant compte des enjeux cliniques et financiers .

La ministre Marguerite Blais (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, n'a pas commenté directement la fin du projet pilote. Par écrit, son cabinet vante plutôt les investissements du gouvernement en soins à domicile. On y évoque aussi la construction des maisons des aînés, lesquelles offriront des places pour des soins dits alternatifs.

Nos chantiers de construction de maisons alternatives, qui sont un peu partout au Québec, vont venir répondre à plusieurs besoins. Je tiens à réitérer qu’aucun précédent gouvernement n’aura investi autant dans les soins à domicile , a écrit le cabinet.

Échec lamentable

Du côté de l'opposition, le Parti québécois déplore ce qu'il juge être un fiasco. C'est un échec lamentable du gouvernement d'avoir promis un projet pilote pour inventer un nouveau modèle pour garantir un nouveau modèle , a tonné le député Joël Arseneau. Il y avait pour eux un espoir d'avoir des conditions de vie qui s'améliorent.

Le député péquiste accuse la CAQCoalition avenir Québec de refuser de sortir de la boîte et de tenter d'innover. Il veut aller de l'avant, mais dans un cadre qui est le sien sans répondre aux besoins des personnes handicapées. Je n'en reviens pas qu'on ait promis à ces personnes de collaborer, d'imaginer un nouveau modèle et que ça finisse de cette façon. C'est inadmissible.

Plus de détails à venir

Avec les informations d'Alexandre Duval et de Colin Côté-Paulette