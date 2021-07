Les visites des ministres fédéraux se succèdent à l’Île-du-Prince-Édouard

Justin Trudeau fera ensuite une annonce liée au secteur de la petite enfance et tiendra un point de presse au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, à Charlottetown, à 16 h 30.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, ainsi que la ministre de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson, seront présents à l’occasion de cette annonce.

Des députés libéraux de l'île participeront également à l’événement.

En matinée, Justin Trudeau fera une annonce liée à la campagne de vaccination au Colisée de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

D'autres visites ces derniers jours

Les annonces du gouvernement fédéral se succèdent depuis quelques jours à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé, lundi, que l’aéroport de Charlottetown recevra plus de 1,5 millions de dollars issus du Fonds de soutien aux aéroports du gouvernement fédéral.

Le ministre a tenu une conférence de presse au Founders' Food Hall, à Charlottetown.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, était au Founders' Food Hall à Charlottetown, lundi. À droite, Corry Clémence, présidente de l'Association touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, et à gauche, le directeur général de l'aéroport de Charlottetown, Doug Newson. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le député libéral de Charlottetown, Sean Casey, a rappelé que l’aéroport de la capitale insulaire ainsi que l’industrie touristique de la province ont beaucoup souffert en raison de la pandémie de COVID-19.

Le tourisme est tellement important, et c’est quelque chose qui était effectivement fermé pendant la pandémie, et maintenant nous sommes en train de rouvrir, et ce soutien va nous aider à accélérer , a déclaré le député.

L’investissement fédéral a été bien accueilli par le député libéral, Sean Casey. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le maire de la capitale insulaire, Philip Brown, se réjouit aussi de l’annonce du gouvernement fédéral.

C’est une grande nouvelle pour la ville de Charlottetown, parce qu’il y a beaucoup d’activités touristiques de l’île, et [l’investissement], c’est bon pour tout le monde ici , a souligné le maire.

La visite du ministre des Transports suit celle de la vice-première ministre Chrystia Freeland qui était de passage à Charlottetown, jeudi dernier.

À l'occasion, Chrystia Freeland a annoncé un investissement de 48,5 millions de dollars dans le secteur touristique en Atlantique.

Lors des prochaines élections, les libéraux de Justin Trudeau ont besoin de 13 sièges de plus qu’en 2019 pour avoir la majorité au Parlement.