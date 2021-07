Des commerçants satisfaits du passage en phase verte, mais la prudence demeure

La semaine dernière, la santé publique du Nouveau-Brunswick a toutefois réitéré l’importance d’atteindre la cible de 75 % de personnes pleinement vaccinées avant de lever l’état d’urgence.

Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal et spécialiste en virologie, précise que cette cible de 75 % n’a pas été fixée aléatoirement. Elle permet de contrôler la propagation du virus. Mais ce n’est pas non plus un chiffre magique.

Le devancer est quand même un peu hâtif, mais il faut prendre en considération que les probabilités d’atteindre cette valeur est faible, soutient le professeur Barbeau. En fonction de ça, on voit que certaines provinces décident d’aller de l’avant [dans la levée des restrictions].

Benoit Barbeau prévient le public qu'il faudra s'assurer de contenir la transmission pour cet automne, avec le retour à l'école et dans les lieux de travail. Photo : Radio-Canada

Benoit Barbeau cautionne néanmoins une certaine prudence. L’enjeu en ce moment, c’est de s’assurer avant l’arrivée de l’automne [avec le] retour à l’école et dans les lieux de travail, où il y a beaucoup de contacts entre personnes, d’éviter qu’il y ait trop de transmission.

Cette situation pourrait d’ailleurs survenir avec la montée en flèche du variant Delta. En ce sens, certains endroits, comme les gymnases ou les bars, pourraient être plus susceptibles de devenir des foyers d’éclosion, où la transmission par gouttelettes est plus facile.

Enthousiasme chez des employeurs

Certains employeurs voient le passage à la phase verte d'un bon œil et ne sont pas très inquiets. Ils soutiennent tout de même que certaines mesures, comme la présence de panneaux en plexiglas, seront maintenues.

La station de désinfection des mains va demeurer en place , souligne le directeur général de la Coop IGA, Raymond Melanson.

Le maintien de certaines mesures sanitaires est prévu, selon Raymond Melanson. Photo : Radio-Canada

Pour Annie Chiasson Mallet, propriétaire du salon Bohème à Dieppe, cette annonce provoque un mélange d'émotions, entre excitation et peur .

Ça va faire du bien d'enlever le masque. Douze heures par jour, c'est long , dit-elle.

Le respect des clients est une priorité pour la propriétaire du salon Bohème, Annie Chiasson Mallet. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que le plexiglas restera jusqu'à la fin de l'année au cas où , et que le port du masque sera une pratique facultative.

Malgré qu'on a le droit, on va quand même porter le masque. Si les clients arrivent avec un masque, on va quand même respecter leur choix , conclut Mme Chiasson Mallet.

Avec les informations de Sarah Déry et d'Isabelle Arseneau