Des experts doutent que l'Ontario puisse lever les restrictions le 6 août

Avant de déconfiner davantage, l'Ontario veut que 80 % des 12 ans et plus aient eu au moins une dose de vaccin et 75 %, les deux doses.

C'est le seuil fixé plus tôt ce mois-ci par le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, pour la levée des restrictions le 6 août.

Entretemps, l'Ontario demeure dans la troisième phase de son plan de réouverture :

le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics intérieurs

les rassemblements à l'intérieur sont limités à 25 personnes

le nombre de places dans les cinémas, les stades et les salles de concert est réduit de moitié

les bars peuvent accueillir 75 % moins de clients, etc.

Le Dr Moore dit que son objectif de vaccination est atteignable (il faut aussi qu'au moins 70 % des 12 ans et plus soient pleinement vaccinés dans toutes les régions), mais il admet avoir fixé la barre haute pour éviter un reconfinement lié au variant Delta. Il s'attend à une augmentation des cas de COVID-19 à l'automne.

À l'heure actuelle, seuls les 60 ans et plus ont un taux de vaccination (deux doses) de 75 % ou plus en Ontario. Chez les 12 à 17 ans, le taux est de 41 % seulement. Un peu plus de 68 % des adultes ontariens ont eu les deux doses.

Le Dr Hugues Loemba, virologue et clinicien chercheur à l'Hôpital Montfort d'Ottawa, doute que l'Ontario puisse atteindre la cible provinciale avant la fin d'août.

Cet objectif peut être réaliste à moyen terme seulement, bien au-delà du 6 août, ou certainement vers septembre, dans la mesure où on peut croire que ceux qui ont eu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 devraient certainement se prévaloir de leur 2e dose d'ici l'automne. Une citation de :Dr Hugues Loemba, virologue

L'épidémiologiste Timothy Sly, professeur à l'Université Ryerson de Toronto, souligne néanmoins que l'Ontario et le Canada font déjà bonne figure dans le monde en matière de taux de vaccination.

Seulement une poignée de pays comme Gibraltar et Malte dépassent actuellement le Canada, note-t-il.

Le premier 50 % est facile à atteindre. Les gens font la queue pour se faire vacciner. Mais le dernier 50 % est beaucoup plus lent, pour de multiples raisons. Oublions les anti-vaccins, ils sont probablement une cause perdue. Mais ceux qui hésitent pour une raison ou une autre, il faut trouver POURQUOI et répondre à ces inquiétudes. Une citation de :Timothy Sly, épidémiologiste

De son côté, la Dre Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, pense qu'il est toujours possible d'atteindre la cible provinciale, mais en rendant la vaccination encore plus accessible.

Elle se réjouit de voir qu'on vaccine maintenant dans certaines épiceries. Elle aimerait aussi que ce soit le cas dans les stations de métro, notamment.

Plus il y a de personnes vaccinées, plus ce sera sécuritaire pour la rentrée scolaire et le retour au bureau. Une citation de :Anna Banerji, pédiatre

Pour elle, le gouvernement ontarien a raison de faire preuve de prudence en matière de déconfinement.

On voit ce qui se passe au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, où il y a une résurgence à cause du variant Delta , souligne-t-elle.

Le professeur Sly est du même avis. La plupart des experts en santé publique et en épidémiologie sont très nerveux au sujet de la possibilité de tout rouvrir trop rapidement et trop tôt , prévient-il.

Selon lui, il faudrait un taux de vaccination d'au moins 85 % face au variant Delta, pour éviter d'autres débordements dans les hôpitaux.

Le nombre moyen de nouveaux cas de COVID-19 par jour en Ontario est d'environ 150 depuis la mi-juillet.

Une loterie comme au Québec?

Le premier ministre Doug Ford a fermé la porte à l'idée d'un passeport vaccinal, qui a été utilisé dans certains pays pour inciter la population à se faire vacciner en limitant l'accès à certains lieux aux personnes immunisées.

Par le passé, l'Ontario s'est aussi montré peu intéressé par la possibilité d'une loterie offrant des prix aux personnes vaccinées.

Au Québec, le gros lot est de 1 million de dollars.

Le professeur Sly trouve « étonnant » qu'on doive offrir des incitatifs pour que le public se fasse immuniser, étant donné que le vaccin est offert gratuitement. Mais si les gens sont tellement confus, mal informés ou trompés qu'ils ont besoin d'incitatifs ou de prix, alors peut-être qu'on devrait faire ça pour protéger ceux qui ne PEUVENT PAS se faire vacciner et qui sont vulnérables , dit-il.