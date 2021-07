Noyade à Wakefield : le maire convoque une rencontre pour discuter de sécurité

Le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux, a annoncé qu'il convoquera les policiers et le conseil municipal pour discuter des précautions qui pourraient être prises pour éviter qu’une tragédie se reproduise à cet endroit populaire pour la baignade.

C'est un incident tragique. C'est bouleversant pour la communauté et tout le monde est touché par quelque chose comme ça , a déclaré M. Lamoureux.

Le corps d'un homme de 25 ans, disparu alors qu'il nageait avec des amis, a été retrouvé dimanche soir par des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ).

La police recherchait le nageur dans l'étroit tronçon de la rivière Gatineau. Il ne portait pas de veste de flottaison. Selon les premières constations, la police a déclaré que l'alcool ne serait pas un facteur.

Il s'agit du deuxième décès à survenir à cet endroit au cours des six dernières années. En 2015, un étudiant de 24 ans s'était noyé après être tombé dans la rivière et avoir été emporté par le courant. Il ne savait pas nager et était en état d'ébriété.

Le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux, recommande aux baigneurs de porter un gilet de sauvetage lorsqu'ils s'aventurent dans la rivière Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

En 2016, la famille propriétaire du terrain situé près du pont en a fait don à la Municipalité. Les conseillers ont alors décidé de transformer l’endroit en un parc public, ce qui a permis à la Municipalité d’interdire les fêtes excessives et la consommation d'alcool. Un couvre-feu doit aussi être respecté.

Je pense qu'ils ont répondu à la plus grande préoccupation, mais on peut toujours faire mieux , a souligné le maire de La Pêche.

Bien qu'il soit disposé à envisager des mesures de sécurité supplémentaires, M. Lamoureux a déclaré qu'il n'appuierait pas l'idée de restreindre l'accès à la rivière.

Les gens devraient pouvoir profiter d'un cadre naturel et de l'eau , a-t-il estimé. Nous ne voulons pas limiter cette liberté.

Une responsabilité personnelle et l'éducation

Drew Haughton, un habitué du secteur, a l'habitude de surveiller ses enfants pendant qu'ils jouent dans l'eau, tout en leur apprenant à être à l'aise dans le courant. Fermer une zone comme celle-ci ne résoudra pas le problème , selon lui.

Quelqu'un finira éventuellement par nager quelque part où il y a du courant, et il pourrait avoir un accident parce qu'il ne l'a jamais expérimenté auparavant , a-t-il ajouté.

À lire aussi : Activité de plongeon illégale au pont couvert de Wakefield

Pat Dooling vit quant à lui dans la région depuis des années. Bien que ce qui s'est produit dimanche soit une tragédie, il reconnaît les limites de ce que la Municipalité peut faire pour protéger les baigneurs.

Je ne suis pas contre des mesures de sécurité additionnelles, mais les gens ont une certaine responsabilité personnelle , a-t-il avancé. Ils doivent choisir les endroits où aller nager en fonction de leurs habiletés.

Le maire Lamoureux a lancé de son côté un avertissement aux nageurs qui pourraient sous-estimer les dangers de la rivière Gatineau.

Les rivières ne sont pas comme un lac typique, une plage ou une piscine. Elles sont imprévisibles. N'hésitez pas à porter une veste de flottaison, un gilet de sauvetage. Ces accidents peuvent être évités très simplement , a-t-il conclu.

Avec les informations de Ben Andrews