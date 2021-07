Un parc inclusif dans Rivière-des-Prairies

La Ville de Montréal innove en aménageant l'un des parcs les plus inclusifs et les plus avant-gardistes du Québec. Cet espace vert, conçu selon les principes de l'accessibilité universelle et au coût de 2 millions de dollars, se trouve dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.