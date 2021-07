Yukon : les inondations ne devraient pas nuire aux saumons quinnats

La météo pourrait modifier la situation, mais comme la pluie n'est pas abondante, le niveau des rivières devrait baisser et la force du courant aussi, estime Al von Finster, le président du Sous-comité sur le saumon du Yukon : Ce sera donc plus facile pour les saumons de remonter le courant.

Selon lui, il n'y a pas à s'inquiéter. Même si cela peut sembler terrible pour nous, ça ne l’est pas forcément pour eux , dit-il. Les saumons peuvent éviter les forts courants et même profiter des remous pour remonter le fleuve.

Le saumon entame sa longue montaison dans le fleuve Yukon à partir de la mer de Béring en Alaska jusque dans le sud du Yukon et le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Yukon Salmon Sub-Committee

La situation des inondations reste critique dans la région du lac Laberge, Whitehorse et des lacs du Sud. Cependant, en aval, le niveau du fleuve semble plus bas et même inférieur à la moyenne par endroit, dit Sebastian Jones, analyste des poissons et de la faune à la Yukon Conservation Society.

Les inondations ont été énormes dans le sud du Yukon, mais cela n'est qu’une petite portion du bassin hydrographique. Pour la majeure partie de leur voyage, les saumons n’auront pas à subir les inondations. Une citation de :Sebastian Jones, Yukon Conservation Society

Les inondations ne vont certainement pas aider, concède Sebastian Jones. Et quand [le nombre de saumons] est si bas, la moindre perte est importante.

Une mauvaise année de plus

En 2020, seuls 33 000 saumons ont passé la frontière du Yukon depuis l'Alaska alors qu'il devait y en avoir un minimum de 42 500, selon un accord signé afin de protéger l'espèce. Cette année encore, comme les experts l'avaient prévu, la montaison des saumons reste insuffisante.

En ce moment, les sonars scrutent le fleuve et leurs données de 2021 s’annoncent encore inférieures au seuil fixé par l’entente entre les États-Unis et le Canada pour la préservation du saumon.

Le sonar de Pilot Station près de l’embouchure du fleuve a vu passer presque la totalité de la migration, et les chiffres sont en dessous de la moyenne , dit Elizabeth MacDonald du Sous-comité sur le saumon du Yukon qui observe les relevés de près.

Les sonars sont utilisés pour percevoir tous les saumons qui remontent le fleuve Yukon, et ce malgré une eau trouble, rien ne leur échappe. En remontant le fleuve, le sonar de la station Eagle à la frontière du Yukon et de l’Alaska confirme que les chiffres ne sont guère rassurants.

La moitié de la population migratoire est passée et on dénombre 12 000 saumons. Les prévisions s'attendaient à un total de 24 000 saumons [...] bien loin de l’objectif fixé à 42 500. Une citation de :Elizabeth MacDonald, Sous-comité sur le saumon du Yukon