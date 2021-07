Tué après une altercation au supermarché : les policiers blanchis

L’incident a eu lieu en août 2020. Un homme de 73 ans a été abattu lors d'un échange de coups de feu l'été dernier.

L'usage de la force par les agents - qui ont fait feu sur Leslie Hegedus - était raisonnable et proportionné, car l'homme de Haliburton, en Ontario, avait déjà agressé plusieurs personnes et tiré sur la police avec un fusil, peut-on lire dans le communiqué de la police.

Selon l’ UESUnité des enquêtes spéciales , la fusillade est l'aboutissement d'une série d'événements qui ont commencé le matin du 15 juillet 2020, lorsque Leslie Hegedus est entré sans masque dans un magasin de Minden, en Ontario, et a agressé deux employés qui l'ont confronté.

L'unité affirme qu'il a ensuite conduit son véhicule en direction d’employés rassemblés à l'extérieur du magasin, puis a pris la fuite.

L'organisme de surveillance affirme que la police a brièvement poursuivi le véhicule, mais a ensuite décidé de se rendre au domicile de l’homme après avoir trouvé l'adresse liée à sa plaque d'immatriculation.

Dans le communiqué, on affirme que Hegedus était caché dans les buissons et a fait feu deux fois sur l'un des officiers, ce qui a incité ces derniers à se mettre à l'abri et à appeler à l'aide.

Les renforts sont ceux qui ont été impliqués dans la fusillade.

L'un d'eux a repéré une silhouette dans les buissons et a demandé à cette personne de montrer ses mains.

Selon l'agence, Hegedus a tiré sur l'un d'entre eux avec son fusil, et les deux agents ont ouvert le feu en réponse.

Il a été touché trois fois. Une de ces balles l’a blessé dans le dos du côté droit, et cette blessure a été déterminée comme étant la cause de la mort.

Il ne fait guère de doute que M. Hegedus avait l'intention de tuer des policiers , a écrit le directeur de l' UESUnité des enquêtes spéciales , Joseph Martino, dans son rapport sur l'incident.

La vie des officiers était en grave danger et ils ont agi de manière raisonnable et proportionnée, selon moi, en recourant à leur propre force létale.

Avec les informations de CBC News