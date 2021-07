Facebook et Microsoft s’attaquent aux groupes d’extrême droite

L’organisation Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), qui a pour mission d’empêcher les terroristes d’utiliser les plateformes numériques, a entre autres pour membres Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube.

La base de données du GIFCT se composait jusqu'à présent de vidéos et images de groupes terroristes figurant sur la liste des Nations unies, surtout des groupes islamistes radicaux tels qu'Al-Qaïda et l'État islamique.

Au cours des prochains mois, le GIFCT ajoutera à ses contenus prohibés les manifestes et autres publications relevant de l'extrême droite qui ont été identifiés par l'organisation onusienne Tech Against Terrorism ainsi que par les services de renseignements du Groupe des cinq : l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Au-delà des plateformes des géants numériques, le GIFCT compte également s'attaquer aux contenus et rhétoriques extrémistes qui se trouvent ailleurs sur le web.

Toute personne qui s'intéresse à la lutte au terrorisme remarque qu'il y a des sections de l'internet qui ont besoin de plus d'attention présentement , a fait savoir à l'agence Reuters le directeur du GIFCT, Nicholas Rasmussen.

En plus des photos, des vidéos, des documents PDF et des adresses URL qui forment sa base de données, l’organisation compte ajouter sous peu des mots-clics (hashtags), des fichiers audio et des symboles.