Premier guide de compostage pour la ferme en Alberta

Le guide fournit des renseignements sur la mise en place d’un système de compostage sur les fermes, incluant les règles à suivre et les processus de gestion des matières organiques.

L’idée est que les fermiers comprennent comment ça fonctionne et aient les installations sur leur propre terrain, explique Christina Seidel, directrice générale du RCARecycling Council of Alberta . Ils ont l’espace pour le faire et ont besoin du produit.

Colby Hansen, propriétaire de la ferme Hansen Beef, s’apprête à commencer à composter sur sa ferme et à passer aux engrais biologiques. Son but est d'éduquer et de prouver aux autres agriculteurs que la culture regénérative fonctionne. « C'est dommage qu'on n'enseigne pas ça à l'université, puisque c'est bon pour la société », dit-il.

Une des raisons qui l’a motivé à prendre ce tournant est l’environnement.

L’agriculture c’est pour toujours, alors il faut voir à long terme. Une citation de :Colby Hansen, propriétaire, Hansen Beef Farm

M. Hansen indique qu’il faut investir des heures de recherche avant de se lancer. Selon lui, le guide pourrait motiver d’autres personnes à s'intéresser à la culture régénératrice en montrant les possibilités qui s’offrent à eux.

Selon Mme Seidel, il n’y a pas beaucoup d’installations en Alberta pour récupérer les déchets organiques, malgré la popularité grandissante des bacs de compostage dans les municipalités.

Notre défi était de savoir ce que nous devions faire de tous ces déchets alimentaires. Les ramener à la ferme est, à mon avis, la meilleure façon de recycler les matières organiques , affirme John Paul, chercheur en sciences des sols de l’Université de Guelph et co-auteur du guide.

Le projet vise à relier les communautés urbaines et rurales, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre créées par les déchets organiques tout en renforçant la santé des sols.

Selon Christina Seidel, directrice générale du RCA, il s’agit d’une bonne opportunité pour les agriculteurs de contribuer à résoudre le problème de déchets organiques tout en fabriquant un produit de valeur qui va améliorer le sol de leurs fermes. Photo : Stickland Farms

Dans le cadre du lancement, le RCARecycling Council of Alberta offre aussi 2 webinaires gratuits. Le premier a eu lieu le 14 juillet et se veut une introduction au compostage sur la ferme. Le deuxième, qui aura lieu le mardi 27 juillet, accueillera 3 transformateurs qui partageront leur expérience.

Mme Seidel explique que les webinaires sont plus interactifs et offrent plus de contexte. Le guide est plus pratique, plus instructif. Il offre des conseils sur la façon dont vous pouvez vous y mettre. Les webinaires sont plus des études de cas sur comment ça s'est passé , explique-t-elle. Elle recommande aux gens intéressés de s’informer le plus possible.