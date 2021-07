Des millions supplémentaires pour le nouvel aréna de Calgary

La Ville de Calgary et les propriétaires des Flames payeront 12,5 millions de dollars supplémentaires chacun pour la construction du nouvel aréna qui doit remplacer le Saddledome, vieux de 38 ans.

La Calgary Sports and Entertainment Corporation ( CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation ), propriétaire de l'équipe de hockey, a accepté de couvrir tout dépassement de coûts.

Plus tôt cette année, il a été révélé que l’accord controversé de 550 millions de dollars entre la Ville et CSECCalgary Sports and Entertainment Corporation dépassait le budget de 60 millions de dollars.

Selon le maire de Calgary, Naheed Nenshi, des travaux de conception détaillés montraient que le budget n’était pas réaliste et l’augmentation du coût des matériaux n’aidait pas non plus.

Je ne pensais pas que la ville devait payer parce que j’ai toujours dit que l’argent public devait bénéficier au public , affirme-t-il.

Il ajoute que les deux parties ont donc travaillé très fort pour réduire les coûts tout en construisant une installation dont ils pourront être fiers, mais aussi afin de trouver du financement et un moyen de combler l’écart.

En plus des 12,5 millions de dollars, la Ville devra financer entre autres l’atténuation des inondations, comme convenu lors de la signature de l’accord en 2019.

Les montants devraient être présentés au conseil cette semaine.

Le promoteur qui supervisait le projet, la Calgary Municipal Land Corporation ( CMLCCalgary Municipal Land Corporation ), n’en fait plus partie. Il n’a pas participé aux discussions entre les propriétaires des Flames et la Ville après l'arrêt du projet en raison de l'escalade des coûts.

L'entreprise n’est maintenant plus gestionnaire du projet.

« La CMLCCalgary Municipal Land Corporation continuera d’aider, mais si les Flames assument les risques liés aux dépassements de coûts, il est légitime qu’ils veuillent nommer un gestionnaire de projet de leur choix », affirme M. Nenshi.

Le site doit servir de pivot vers un nouveau quartier de divertissement à la limite nord du complexe du Stampede.

D'après les informations de Drew Anderson