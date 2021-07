Les JO de Tokyo veulent mettre fin aux images sexualisées des femmes athlètes

L'attrait du sport et non l'attrait du sexe est un mantra que les responsables olympiques gardent en tête dans un effort pour atteindre l'égalité hommes-femmes sur le site comme à l'écran.

Vous ne verrez pas dans notre couverture certaines choses que nous avons vues dans le passé, avec des gros plans détaillés sur certaines parties du corps , a déclaré lundi le directeur général du Service olympique de radiotélévision (OBS), Yiannis Exarchos.

Filmer des sports comme le volleyball de plage, la gymnastique, la natation et l'athlétisme sans faire de gros plans sur certaines parties du corps peut être difficile tellement les caméras sont à la pointe et les vêtements des athlètes féminines, courts et échancrés.

Des athlètes protestent contre les tenues obligatoires

Pour les jeux de cette année, des gymnastes allemandes ont d'ailleurs envoyé un message contre le traditionnel justaucorps qui, selon elles, les sexualisent, en portant plutôt des uniformes qui couvraient leurs jambes jusqu'à la cheville.

Des protestations du genre avaient aussi été entendues plus tôt ce mois-ci, à l'écart des Jeux olympiques. Lors d'un événement européen de handball de plage, les Norvégiennes avaient refusé de jouer en portant un bas de bikini et avaient plutôt voulu porter des shorts moulants. Elles ont reçu une amende pour avoir enfreint les règles vestimentaires.