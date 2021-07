Amélioration du réseau d’eau potable, d’aqueduc et d’égouts à Grande-Rivière

La Ville de Grande-Rivière peut aller de l’avant dans son projet d’amélioration du réseau d’eau potable, d’aqueduc et d’égouts.

Les résidents avaient jusqu’au 26 juillet pour demander la tenue d’un référendum portant sur le règlement d’emprunt de près de 7 335 000 dollars, mais personne ne s'est manifesté.

C’était une question de santé et de sécurité publique, estime le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr. À certains endroits, les gens ont des puisards et il arrive qu’il y a des déversements. À d’autres endroits, l'eau n’est même pas potable. Il y a même des maisons où les résidents ne peuvent se laver avec leur eau.

Selon M. Cyr, une centaine de résidences seront touchées par ces travaux.

Ce projet-là, il se discute depuis 20 ans. On a mis beaucoup d'efforts et on est bien heureux de réaliser le projet. Une citation de :Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

Le maire ajoute que ces améliorations permettront à six nouveaux propriétaires d’aller de l’avant la construction de leur maison.

Grande-Rivière en Gaspésie Photo : Radio-Canada

Des travaux d’asphaltage seront aussi effectués dans quelques rues du même secteur.

Le processus d’appel d’offres est terminé et les travaux devraient s’amorcer la semaine prochaine.

Le secteur visé est connu comme le rang du 28, situé en périphérie du secteur urbain, plus précisément sur la rue du Moulin, sur la rue de l’Horizon Nord et Sud ainsi que sur une partie des rues Bellevue et des Pionniers.

Le projet reçoit une aide financière de 2,4 millions de dollars provenant de Québec et d’Ottawa.