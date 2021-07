Sue Montgomery suspendue jusqu'aux élections municipales

La Commission municipale du Québec (CMQ) a fait connaître sa décision lundi après-midi. La suspension de Mme Montgomery durera un maximum de 120 jours. Elle sera toutefois levée le jour de son assermentation si elle est réélue le 7 novembre prochain.

Dans sa décision, le juge administratif Alain R. Roy indique que le Tribunal a retenu un certain nombre de facteurs aggravants pour déterminer la sanction à imposer, dont le caractère répétitif des actes dérogatoires au code d’éthique et le risque élevé de récidive .

La CMQCommission municipale du Québec avait conclu le mois dernier que Mme Montgomery avait commis 11 manquements éthiques en lien avec une affaire de harcèlement psychologique impliquant sa directrice de cabinet Annalisa Harris.

On lui reproche également [d’]avoir manqué de respect envers le contrôleur général de la Ville, le directeur de l’arrondissement et les employés de la Ville en plus [d’]avoir omis de divulguer son intérêt avant les délibérations, avoir participé et voté sur certaines résolutions alors qu’elle avait un intérêt personnel .

Les avocats de la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission auront donc obtenu la suspension de 120 jours qu'ils réclamaient. En juin dernier, Ensemble Montréal, l'opposition officielle à la mairie, avait pour sa part appelé l'ancienne élue de Projet Montréal à démissionner.

Sursis demandé

Cette sanction ne marque pas pour autant la fin de la saga impliquant Sue Montgomery. La suspension doit entrer en vigueur le mardi 27 juillet. Or, l'avocat de la mairesse a déjà déposé en Cour supérieure une demande de sursis, qui sera défendue à 14 h mardi après-midi au palais de justice de Montréal.

Me Eric Olivier reproche à la CMQCommission municipale du Québec son manque d’indépendance en faisant exceptionnellement débuter la sanction moins de 24 heures après avoir communiqué la décision .

Si l’ordonnance de sursis n’est pas accordée, la Mairesse subira un préjudice irréparable , peut-on aussi lire dans le document signé par l’avocat de Mme Montgomery.

Me Olivier demande également un pourvoi en contrôle judiciaire dans l’espoir de casser la décision rendue par le juge Roy lundi. La cour devrait rendre sa décision sur cette requête dans les prochains jours.