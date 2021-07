Un nouveau mini-golf à saveur historique à Villebois

Le mini-golf de Villebois attire une centaine de personnes par jour depuis le 7 juillet. Les visiteurs peuvent jouer et en apprendre un peu plus sur l’histoire de la localité.

Le mini-golf du 49e parallèle a été inauguré dimanche à Villebois. C'est une famille de la Localité qui est à l’origine de sa création.

C’est à la suite à des vacances à Mont-Tremblant que Nancy Fortin a eu un déclic. Elle s’est lancée dans l’aventure avec son conjoint Daniel Marchildon pour redynamiser la localité.

J’avais de la misère à dormir le soir parce que j’avais des idées, raconte-t-elle. À l’automne j’ai fait une maquette et j’ai présenté ça au conseil et tout le monde a été enchanté.

Celle qui travaille aussi à la Localité de Villebois s’est assurée d'y inclure une partie de l'histoire de Villebois. Avec mon conjoint et mes deux garçons, on a tout fait ça de A à Z. On se débrouille en construction, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait à toutes les années. On est très contents du résultat , affirme Nancy Fortin.

Sur le parcours, 5 des 18 trous sont dédiés aux attraits historiques. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

J’ai commencé avec la maison de Blanche Pronovost dans Les filles de Caleb, c’est vraiment le début de Villebois quand les colons sont arrivés. J’ai la Rosana, c’est le chaland, ce que les premiers colons [ont utilisés pour naviguer quand ils] sont arrivés sur la rivière Turgeon , décrit-elle.

L'activité est gratuite pour tous grâce aux commanditaires et subventions. Une priorité pour Nancy Fortin.

Avec ce qu'on vit présentement en temps de COVID et tout, il y a des temps qui sont difficiles. Tu veux faire des activités avec la famille, tu as 3 ou 4 enfants, si on prend quand on est allé à Tremblant, des fois c'est 15 dollars par adulte. Ce sont des fois de petites sorties que tu ne peux pas toujours te permettre avec une petite famille. Je trouvais ça important qu'on aille chercher des sous pour rendre ça gratuit , soutient-elle.

La populaire Porte de la Baie-James et représentée sur l'un des trous. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Le président de la Localité de Villebois, André Elliott, se réjouit de la popularité du mini-golf.