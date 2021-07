Pierre-Yves Roy-Desmarais se lance en solo

L’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui a déjà une carrière bien remplie à la télévision et à la radio, a fait le grand saut lundi en annonçant son premier spectacle en solo, qu’il présentera début août après une période de rodage de cinq mois qui l’a mené partout à travers le Québec.

Pour ses débuts seul sur scène, le jeune homme originaire de Laval a réussi l’exploit de trouver un titre encore plus long que son nom : Jokes Chapeau Maman Magie Piano.

Dans un communiqué de presse, il invite le public à ce spectacle unique et audacieux qui vaut la peine d’être vécu , et qui aurait également pu s’appeler Papa, Chien, Bébé, Sourcils, Jokes, Ski-Doo, Danse, Pizza, Bisou, Jokes, Grand-maman, Assaisonnement, Hip Hop, Robot, Coucou, Jokes .

L’humoriste présentera son spectacle solo en première à la Salle Albert-Rousseau de Québec les 6 et 7 octobre prochains. Il sera également de passage à l’Olympia de Montréal les 12 et 13 octobre, avant de partir en tournée aux quatre coins du Québec.

Un véritable touche-à-tout

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2017, Pierre-Yves Roy-Desmarais a atteint la finale de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire la même année. Toujours en 2017, il a également remporté le titre du meilleur spectacle de l’année à ZooFest pour Love, un spectacle en collaboration avec Rosalie Vaillancourt.

Depuis, l’humoriste roule sa bosse en présentant des numéros de stand-up un peu partout à travers la Belle province, en plus de participer à de nombreuses émissions à la télévision, à la radio et sur le web.

On a notamment pu le voir comme animateur dans ALT, sur les ondes de Vrak; dans 14 mille millions de choses à savoir, sur les ondes de Radio-Canada et dans Roast Battle : Le grand duel, une compétition d’insultes humoristiques diffusée sur ZTélé, qu’il a également remportée en 2019. Il est aussi un collaborateur régulier de l’émission de radio Véronique et les fantastiques sur les ondes de Rouge FM.

L’humoriste est très populaire sur les réseaux sociaux, ou il utilise ses talents de musicien pour publier des chansons parodiques. C’est d’ailleurs lui qui a écrit et interprété la chanson d’ouverture du Bye bye 2020, en plus de remporter le prix de la capsule ou du sketch web humoristique de l’année pour Bff à distance, avec David Beaucage, au dernier Gala Les Olivier.

Pierre-Yves Roy-Desmarais sera également en prestation le 21 août, à l'occasion du ComediHa! Fest-Québec.