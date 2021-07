Des nus artistiques sur Pornhub

Une partie de la meilleure pornorgraphie de tous les temps n’est pas sur Pornhub, elle ne peut être trouvée que dans les musées , a expliqué l’actrice italienne de films pornographiques Cicciolina dans une vidéo publiée par Pornhub sur YouTube.

L’actrice américaine Asa Akira, qui joue dans des films pornographiques, assure la narration dans l'audioguide.

Parmi les œuvres présentées, se trouvent plusieurs tableaux, dont L’origine du monde, de Gustave Courbet; La grande Odalisque, de Jean-Auguste-Dominique Ingres; Le Déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet; ou encore La Maja nue, de Goya et la Vénus d’Urbin, de Titien.

Le tableau « L'origine du monde » Photo : AFP / SEBASTIEN BOZON

Des musées mécontents

Toutefois, plusieurs musées concernés ont découvert avec surprise que certaines de leurs œuvres étaient en ligne sur Classic Nudes. C’est le cas du Musée d’Orsay et du Louvre, selon Le Figaro. Le plus grand musée du monde a déclaré au quotidien français qu’il n’était pas partenaire de cette opération et qu’il n’avait en aucun cas collaboré avec cette plateforme .

Quant au musée des Offices de Florence, qui expose la Vénus d’Urbin et la Vénus peinte par Botticelli, il aurait envoyé une requête à l’entreprise montréalaise MindGeek, à qui appartient Pornuhub, pour que Pornhub cesse d’utiliser les images de ses œuvres.