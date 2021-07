De nouveaux assouplissements bénéfiques pour les restaurateurs, pas pour les festivals

Le 1er août, les consommateurs auront une heure de plus pour commander de l'alcool dans les bars et les restaurants. Les festivals seront autorisés à augmenter leur capacité d'accueil.

La capacité d'accueil augmente à 15 000 personnes maximum pour un festival à l'extérieur et à 7500 personnes dans une grande salle dès le 1er août.

Or, la distance à respecter entre les festivaliers n'est pas abaissée.

C'est le problème que soulève Magali Monderie-Larouche, directrice générale du Festival de musique émergente. Pour l’instant, il n’est pas prévu d’offrir davantage de billets au FME.

La superficie de 2 mètres/carré par personne admise est obligatoire. La presqu’île du lac Osisko et les salles où les spectacles auront lieu du 2 au 5 septembre sont déjà utilisées à leur plein potentiel.

La scène d'Osisko en lumière (archives) Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Le directeur général du festival Osisko en lumière, Frédéric Roy Hall affirme aussi qu'il n'y aura pas davantage de billets qui seront libérés.

Avec le nombre de mètres carré demandés par personne sur un site, trouver un lieu d'accueil qui peut accueillir plus de 2000 personnes en Abitibi, où il y aussi de l'électricité, pour ne pas utiliser un champ de ferme, c'est extrêmement difficile. Je n'en connais pas personnellement. Donc c'est surtout le nombre de mètres carré demandés par personne, la distanciation sociale, qui rend ça difficile. De notre côté, effectivement, c'est dans une semaine et demie. Si on voulait changer la formule du tout au tout, on ne pourrait pas. Ce ne serait pas fonctionnel, on ne n'aurait pas le temps de commander tout le matériel ou de réaliser tout pour le faire , dit-il.

Frédéric Roy-Hall ajoute qu'il ne serait pas réaliste de trouver en si peu de temps les bénévoles et la sécurité supplémentaires pour un public plus nombreux.

Des impacts dans les bars et restaurants

Dès le 1er août, les clients de restaurants, bars et microbrasseries auront une heure de plus pour commander de l’alcool. L’heure permise pour servir de l’alcool passera de minuit à 1 heure du matin.

La propriétaire du Bar Bistro-L'Entracte à Val-d'Or, Louiselle Blais, pense que cette heure pourrait faire une petite différence.

Louiselle Blais aurait toutefois aimé qu'un tel assouplissement soit annoncé plus tôt (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C’est sûr que ça aurait été préférable au début de l’été parce que c’est sûr qu’à partir du mois d’août on sait que le retour à l’université et tout ça commence à se faire sentir. Je ne sais pas si vraiment ça va avoir un impact si important. Mais tant mieux, c’est quand même un semblant de retour à la normale de plus en plus , rapporte-t-elle.

La possibilité de consommer de l’alcool plus tard dans les bars et les restaurants aura un impact pour les festivaliers d’Osisko en lumière selon le directeur général Fréréric Roy Hall.