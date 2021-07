La rivière aux Cerises de Magog suffoquee

C'est surtout par beau temps que la rivière est prise d'assaut par les amateurs de sports nautiques. L'Association du Marais-de-la-Rivières-aux-Cerises (LAMRAC) indique même qu'elle se transforme littéralement en autoroute ce qui a des conséquences certaines sur le milieu.

En une heure, le week-end dernier, on a comptabilisé 88 embarcations sur la rivière, a indiqué à Vivement le retour, la directrice du LAMRACAssociation du Marais-de-la-Rivières-aux-Cerises , Laura Dénomée Patriganni.

L'association a remarqué de la végétation aquatique arrachée, des animaux stressés et de plus en plus difficiles à observer, des berges érodées et dénudées, des déchets retrouvés (principalement des masques) et de nombreux poissons morts, entre autres.

On déplore également que plusieurs visiteurs ne respectent pas la réglementation en vigueur. Par exemple, des plaisanciers ne portent pas leur veste de flottaison, boivent de l'alcool sur leur embarcation et écoutent de la musique très forte. Des embarcations à moteurs ont même été observées sur la rivière, ce qui est formellement interdit.

Le président de LAMRACAssociation du Marais-de-la-Rivières-aux-Cerises , Claude Boucher, rappelle aux utilisateurs qu'il est important d'adopter des comportements responsables en respectant la réglementation en vigueur .

Par exemple, les plaisanciers doivent rester dans le chenal principal, demeurer dans leur embarcation, ne pas s'approcher la faune de trop près, ne pas utiliser d'embarcation à hélices ou à pédalier et sont priés rapporter leurs déchets.

Des discussions sont en cours avec la Ville de Magog pour mettre sur pieds une patrouille de sensibilisation en kayak. Des bouées de renseignements et des panneaux de signalisation. Le tout pourrait être en fonction l'été prochain.

La rivière aux Cerises a une distance d'un peu plus de 7 km.