COVID-19 : 43 nouveaux cas et 1 décès en Saskatchewan

La personne décédée avait une quarantaine d’années et résidait dans le nord-ouest de la Saskatchewan.

Parmi les nouveaux cas annoncés, cinq se trouvent à Saskatoon, et douze dans l'extrême-nord-ouest.

Selon les autorités sanitaires, 48 792 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 356.

Le gouvernement fait également état de 55 hospitalisations à travers la province, avec 10 patients aux soins intensifs.

Les autorités indiquent qu’elles ont effectué 931 tests de dépistage le 25 juillet, ce qui porte à 954 126 le nombre total de tests effectués dans la province depuis le début de la pandémie.

Vaccination

La province a administré 2542 doses de vaccin supplémentaires, pour un total de 1 388 330 doses. Plus de 74 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont déjà reçu leur première dose de vaccin, tandis que 62 % d'entre eux ont reçu leurs deuxièmes doses.

L’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) annonce que son plan de vaccination va changer à partir du 8 août, afin de cibler les communautés avec un faible taux de vaccination. Les cliniques au volant vont donc prendre fin. Il sera possible de se faire vacciner dans des cliniques mobiles, sans rendez-vous, ainsi que dans les pharmacies participantes et lors de certains événements publics.

De plus, les adolescents de 12 ans et plus sont maintenant admissibles pour leur seconde dose, à condition qu’il y ait un minimum de 28 jours entre la première injection et la deuxième.