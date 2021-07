D'étranges installations le long des autoroutes piquent la curiosité des Lavallois

Vous les avez observés en bordure de route et vous demandez de quoi il s'agit? Non, ce n'est pas une nouvelle façon de communiquer avec les extra-terrestres. Il ne s'agit pas non plus de radars de vitesse fait[s] maison , a écrit la Ville sur sa page Facebook, en réponse aux interrogations.

Les dix installations identiques ont été installées le long des autoroutes 13, 15, 19 ainsi que de la 440.

L'instigateur du projet est un étudiant à la maîtrise en sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ce dernier a reçu l'accord de la Ville de Laval et du ministère des Transports du Québec.

Hugo Ouellet utilisera les données recueillies pour réaliser son mémoire de maîtrise.

C'est assez expérimental comme recherche, parce qu'il y a eu très peu de recherches sur les îlots de chaleur en milieu autoroutier. Une citation de :Hugo Ouellet, étudiant à la maîtrise au Département des sciences biologiques de l'UQAM

Il y en a eu beaucoup sur les centres-villes, mais pas en milieu autoroutier, poursuit l'étudiant. La question, c'est : quel est l'effet d'une structure végétale diversifiée sur la diminution de température des îlots de chaleur des autoroutes?

L'étudiant à la maîtrise Hugo Ouellet devant l'une de ses installations à Laval Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

Les dix bretelles d'autoroutes choisies n'ont pas le même couvert végétal. Il y en a qui n'ont que du gazon, d'autres de la broussaille, quelques arbres ou encore une petite forêt.

Les sondes de température sont installées sur des tuteurs tous les 2 mètres à partir de la bordure de la bretelle d'autoroute jusqu'au coeur de l'îlot ou, si l'îlot est fortement boisé, jusqu'à la limite des arbres.

Les sondes mesurent la température toutes les 15 minutes et seront en fonction jusqu'à la fin de septembre.

Écoutez le reportage de René Saint-Louis au 15-18

Les données recueillies permettront de déterminer quel type de boisé est plus efficace pour faire baisser la température et donc lutter contre les îlots de chaleur que sont les autoroutes.

Dans une ville comme Laval, quand on regarde une carte des îlots de chaleur, les autoroutes sont un contributeur significatif à l'augmentation des températures , explique le professeur à l'UQAM et au Centre d'étude de la forêt Alain Paquette.

Haro sur la tondeuse

Alain Paquette, qui est aussi le directeur de maîtrise d'Hugo Ouellet, soutient qu'il y a une dynamique en ce moment pour changer les façons de faire.

Pendant longtemps, sur les autoroutes, on passait la tondeuse sur toute l'emprise, rappelle-t-il. Il y a une raison de sécurité dans les premiers mètres, mais au-delà de cette distance-là, il n'y a pas de raison de passer la tondeuse.

On gaspille du temps, de l'argent, de l'énergie et, en plus, on émet du carbone. Non seulement les autoroutes contribuent aux effets d'îlots de chaleur, mais, en plus, il y a une opportunité là. C'est facile de dire on va changer ça. Et il y a une volonté de le faire auprès des municipalités et auprès du ministère des Transports. Donc, on profite de ça. Une citation de :Alain Paquette, professeur au Département de sciences biologiques à l'UQAM

L'étudiant à la maîtrise Hugo Ouellet reconnaît que la prémisse de son sujet de recherche peut sembler évidente : une bretelle d'autoroute où pousse une petite forêt garderait la température plus fraîche.

Mais c'est la structure de cette forêt qui est importante, dit-il. De grands arbres ou de petits? Une essence unique ou un mélange? Un mélange de feuillus et de conifères, peut-être? Des arbres clairsemés ou une véritable petite forêt?

On va avoir des conclusions plus grandes que simplement les arbres peuvent atténuer la température , soutient son professeur. Alain Paquette ajoute que la diversité de structures des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur reste à valider.

Il rappelle aussi que les bordures d'autoroutes sont des milieux particuliers pour la croissance des arbres en raison des vents, de l'exposition à la chaleur, aux sels de déglaçage qui empêchent certaines essences de pousser, et du sol lui-même souvent composé de remblai.

Ça peut potentiellement être très dispendieux à reboiser. Donc, ça vaut vraiment la peine de se poser des questions : comment on va le faire, avec quelles espèces, de quelle façon, à quelle distance, pour avoir un maximum de bénéfice, pour qu'on soit capable, avec les ressources financières notamment qu'on a, de le faire d'une façon qui soit la plus efficace possible. Une citation de :Alain Paquette, professeur au Département de sciences biologiques à l'UQAM

Le professeur de biologie souligne que l'idée de reboiser les bordures d'autoroutes n'est pas pour l'ensemble du Québec, mais pour les milieux urbains, comme Laval, où les îlots de chaleur ont un impact sur la santé humaine.