L’Alberta élargit ses subventions aux familles pour les services à l’enfance

Auparavant, ce seuil était de 75 000 $. Soit juste en dessous du revenu médian en Alberta qui était de 72 000 $ en 2018.

Le gouvernement albertain alloue donc 45 millions de dollars afin d’élargir le critère d'admissibilité aux subventions, et aussi les services qu’elles touchent.

Ce soutien est offert à tous les parents pour une place dans le service de garde de leur choix , précise la ministre des Services à l’enfance, Rebecca Schulz. Elle insiste sur le désir de flexibilité des familles albertaines envers leurs décisions d’envoyer leurs enfants à une garderie, à la prématernelle ou à un service privé.

Les parents pourront vérifier à partir du 16 août s’ils sont admissibles à l’élargissement des subventions.

La prématernelle maintenant subventionnée

Du pactole annoncé par le gouvernement, 4,5 millions de dollars vont maintenant aux subventions pour les services de maternelle.

Seuls les garderies agréées, les garderies familiales et les services de garde y avaient accès avant.

Les familles admissibles avec des enfants inscrits dans un programme préscolaire autorisé par le gouvernement toucheront 125 $ par mois.

En mars 2020, la moyenne des frais pour ce type de services était de 190 $ par mois.

La ministre Schulz a aussi déclaré vouloir augmenter le salaire des éducateurs à la petite enfance certifiées, lors de la conférence de presse de lundi matin.

On attendait ça depuis longtemps , affirme Dina Ottoni-Battistessa, de l'association pour les services préscolaires de l'Alberta (Alberta Preschool Advocacy Association). Les éducateurs à la petite enfance font le même travail, qu’ils soient dans une garderie ou à la prématernelle, quotidiennement.

On a enfin le sentiment d’être entendus , ajoute-t-elle. Plus de 1000 éducateurs bénéficieront de cette augmentation salariale à laquelle a été allouée une enveloppe de 4 millions de dollars.

Programme national des garderies : l’Alberta à la table des négociations

La ministre Rebecca Schulz souligne être à la table des négociations avec le gouvernement fédéral pour discuter du programme national des garderies à 10 $ par jour.

Nous voulons y prendre part [...], mais le marché albertain est unique et demande de la flexibilité [pour les exploitants et les parents] , réitère-t-elle.