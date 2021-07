Un sculpteur d’Hollywood venu de Windsor crée un buste de Bob Probert

Le sculpteur Nick Marra dit avoir rencontré Bob Probert lors d’un match de présaison à l’aréna de Windsor au milieu des années 1980. Il avait constaté que le joueur venait de Windsor comme lui en lisant le programme de match.

Depuis lors, les deux hommes ont sympathisé jusqu’à se retrouver dans la maison familiale de Bob Probert à Windsor.

Pour M. Marra, il n’y avait pas de doute que son ami allait devenir une légende de la Ligue nationale de hockey.

Ils sont restés amis pendant des années, même après que Nick Marra ait déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière à Hollywood en tant que sculpteur et designer sur des films hollywoodiens tels que Jurassic Park, Man of Steel, Star Trek et bien d’autres.

Bob Probert est décédé en 2010 d’une crise cardiaque et ce n’est que des années plus tard que Nick Marra a eu l’idée de faire le buste en bronze pour le commémorer.

Il espère contacter la famille de Probert pour utiliser le buste dans une vente aux enchères caritative.

Je pensais à un moyen de redonner à la famille Probert et peut-être créer une série limitée de ces bustes qui pourraient être vendus aux enchères pour l’une des organisations caritatives dans lesquelles Bob était impliqué , a mentionné M. Marra.

Il a souligné que ce qu’il a le plus apprécié de son temps avec Bob Probert, c’est qu’il était toujours resté humble.