AstraZeneca : une 3e dose pour les Québécois pleinement vaccinés qui souhaitent voyager

Le gouvernement du Québec offre cette injection supplémentaire parce que certains pays ne reconnaissent pas le vaccin d'Oxford-AstraZeneca, fabriqué au Serum Institute of India, et les Canadiens qui l'ont reçu pourraient se voir interdire le passage à la frontière.

Mais les responsables de la santé avertissent qu'il appartient au destinataire de demander conseil et de peser les risques avant de recevoir une dose supplémentaire des vaccins de Pfizer-BioNTech ou de Moderna.

Ceux qui avaient reçu deux doses de deux vaccins différents, selon un calendrier mixte, de même que ceux ayant reçu le vaccin Covishield étaient déjà admissibles à cette troisième dose.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré lundi que celle-ci n'offrait pas nécessairement plus de protection par rapport à deux doses, ajoutant que la protection liée au fait de recevoir deux injections d'AstraZeneca mélangées à un vaccin à ARNm n'était pas établie clairement.

Robert Maranda a rappelé qu'aucune étude n'a évalué non plus l'impact lié au fait de recevoir trois doses de deux vaccins distincts.

La personne devra être conseillée adéquatement pour être informée des risques potentiels associés à cette dose additionnelle comparé aux bénéfices du voyage planifié , a-t-il indiqué par courriel. C'est à chacun de peser la balance des risques et des bénéfices , a-t-il ajouté.

L'Institut national de santé publique du Québec affirme que 83,5 % des résidants âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 et que 62,5 % sont considérés comme adéquatement vaccinés.

Le Québec recense 298 nouveaux cas de COVID-19 et déplore 1 décès supplémentaire au cours des 3 derniers jours.