Après une chronique, Scott Moe et Jason Kenney défendent les camionnettes

Un simple mot lui a suffi pour décrire son avis sur la plateforme Twitter : Ridicule.

Venez en Saskatchewan, où nous utilisons nos camionnettes pour construire et faire croître notre province… et sortir la voiture du banc de neige , ajoute-t-il dans son message.

Ce commentaire est très similaire à celui publié sur le compte officiel du Parti saskatchewanais : Le Globe and Mail publie une fois de plus des absurdités depuis sa tour d'ivoire du centre-ville de Toronto.

Jason Kenney s'y met aussi

Scott Moe a aussi été rejoint par le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, qui s’est lui aussi montré critique au sujet de la chronique.

Je suis heureux de dire qu'environ 40 % des véhicules circulant sur les routes de l'Alberta sont des camionnettes , écrit M. Kenney sur son compte Twitter.

L’auteur de la chronique, Marcus Gee, écrit que la tendance a dépassé les milieux ruraux et que ce type de voiture est maintenant l’un des plus vendus au pays.

Autrefois, véhicule de cowboy, d'entrepreneur et du bon vieux garçon, la camionnette est devenue le véhicule le plus répandu sur le continent. Même les stationnements en ville en sont remplis , affirme Marcus Gee.

Plus loin dans la chronique, on peut lire que le F-150 est le véhicule le plus vendu au Canada depuis plus d’une décennie.

Avec des ventes de véhicules électriques très basses par rapport au reste du pays, la Saskatchewan est l’une des provinces qui restent attachées au modèle de la camionnette, tout comme son premier ministre.