L'accès aux dunes de Tadoussac fait des mécontents

Camping improvisé, déchets et vidanges de véhicules récréatifs au sol, c'est la réalité que la Municipalité de Tadoussac cherche à éviter près des dunes. Certains résidents sont cependant mécontents des nouvelles mesures mises en place dans ce secteur qui reçoit plus de 1000 visiteurs par jour.

Des surveillants patrouillent dans les environs des dunes 12 heures par jour et de grosses roches délimitent maintenant le stationnement. La Municipalité veut ainsi tenter d’éviter les débordements et garder les lieux propres, explique le maire de Tadoussac, Charles Breton.

On est 800 habitants, on a de tout petits moyens pour gérer ça. Une citation de :Charles Breton maire de Tadoussac

Quand il commence à y avoir du camping improvisé, au début c'est 10, après c'est 20, après 40. C'est comme un feu de broussaille; si on n'intervient pas tout de suite on perd le contrôle. C'est ce qu'on a dû faire , affirme M. Breton.

Charles Breton est maire de Tadoussac. Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Les dunes, qui appartiennent au ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP), sont un sujet de discorde depuis plusieurs années à Tadoussac.

La création d'un parc national serait envisagée par le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs selon le maire Breton. Il indique que le conseil municipal est unanimement en faveur de la mise sur pied d'un parc pour préserver les dunes puisque la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec a des moyens que la Ville n'a pas. Le ministère n'était cependant pas disponible pour nous donner plus de détails à ce sujet et sur l'avenir des dunes.

En attendant, certains résidents, comme Fernand Villeneuve, se sentent mis de côté quant aux décisions entourant ce secteur.

Nationaliser ce secteur-là, ça veut dire qu'on va perdre entièrement notre souveraineté au niveau du village au niveau du pouvoir qu'on aurait sur le développement de ce secteur-là , soutient M. Villeneuve

Fernand Villeneuve est un résident de Tadoussac. Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

De son côté, la Municipalité assure que les roches seront enlevées après la saison touristique, à l'automne.

Avec les informations de Camille Lacroix