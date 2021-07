Deux joueurs du Ice de Winnipeg célèbrent leur sélection au repêchage de la LNH

Carson Lambos et Gage Alexander, deux joueurs du Ice de Winnipeg, vivent le rêve de tout hockeyeur. Ils ont été repêchés par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) la fin de semaine dernière.

Le défenseur Carson Lambos a été choisi par le Wild du Minnesota en première ronde au 26e échelon. Le gardien de but Gage Alexander a été sélectionné par les Ducks d’Anaheim en 5e ronde, au 148e rang.

Quand j’ai finalement entendu mon nom être appelé, c’était vraiment émouvant et j’étais tellement excité , lance Carson Lambos.

C’est le genre de chose dont on rêve. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça fait du bien de se voir récompenser , renchérit Gage Alexander.

Les deux hommes, âgés respectivement de 18 et 19 ans, ont vécu le repêchage de la maison. Ils ont été assis de longues heures en compagnie de leur famille.

Pour Carson Lambos, cette nouvelle représente un baume sur une année difficile, minée par une blessure.

Lorsque vous apprenez que vous ne pourrez pas jouer le reste de la saison, c’est assez crève-cœur. Je pense qu’être passé par quelque chose de difficile comme ça m’a rendu plus fort , dit le jeune défenseur.

Maintenant qu’ils ont été repêchés, les deux joueurs doivent attendre de savoir si on leur offrira un contrat.

Le gardien de but Gage Alexander a été choisi par les Ducks d'Anaheim. Photo : courtoisie / Ice de Winnipeg

Gage Alexander affirme qu’il redoublera d’efforts pour que ça survienne. Il continuera son entraînement pour devenir plus fort et plus rapide . Il se dit également choyé d’avoir été repêché par Anaheim, une équipe en plein essor .

Par ailleurs, le joueur de hockey autochtone de Winnipeg Conner Roulette, de la Nation crie Misipawistik, a été sélectionné par les Stars de Dallas en quatrième ronde. Conner Roulette joue présentement avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest.

Le Franco-Manitobain de Winnipeg Eric Alarie, aussi admissible lors de ce repêchage de la LNHLigue nationale de hockey , n’a pas été sélectionné par une équipe. Ce rêve pourrait se produire l’an prochain.

Avec les informations deJillian Coubrough