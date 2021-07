Vancouver et Victoria n’ont eu que quelques gouttelettes de pluie depuis le 15 juin

La dernière fois que les résidents de Vancouver et de Victoria ont sorti leur parapluie remonte au 15 juin, et aucune précipitation n’est à l’horizon, prévoit Environnement Canada.

La communauté de Kelowna, dans l’Okanagan, n’a reçu que 0,4 millimètre de pluie depuis la même date, et aucune précipitation n’a touché son sol en juillet.

Accablées par un dôme de chaleur, menacées par une sécheresse record puis enfumées en raison des feux de forêt, de nombreuses communautés demandent par ailleurs aux citoyens de réduire considérablement leur consommation d'eau.

Sécheresse, canicule et feux de forêt

Une telle absence de pluie prolongée pose bien des risques pour l’environnement, la santé et l’agriculture, notamment, souligne Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada. Le mélange explosif de conditions météorologiques extrêmes est inquiétant , admet-elle.

Les scientifiques avaient prédit que ces conditions arriveraient dans des décennies, mais c’est maintenant que ça se passe. Une citation de :Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada

Une des conséquences de l'absence de précipitations est l'augmentation des risques de feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

De lourdes conséquences

On en voit les conséquences côté agriculture, pas seulement pour la végétation, mais aussi celle qu’on donne à manger aux animaux. C’est possible que la nourriture devienne plus coûteuse après cette saison , prédit Natalie Hasell.

Les canicules ont fait fondre la neige qui est en temps normal permanente dans les montagnes, rappelle-t-elle. La source d’eau pour les gens qui vivent près des montagnes est réduite , explique-t-elle.

La chaleur et la présence de fumée peuvent toutes les deux causer des problèmes de santé et de stress. On doit absolument porter attention à comment on se sent et chercher de l’aide si nécessaire. On doit s’assurer que les gens autour de nous se sentent bien.

La science nous suggère que ces changements nous affectent et malheureusement, ça va s’empirer. Une citation de :Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada

Selon Environnement Canada, le nombre annuel de jours de chaleur accablante fera plus que doubler au cours des 30 prochaines années dans certaines régions du pays.