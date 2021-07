Voies de fait et harcèlement : comparution d’un policier de Trois-Rivières à Montréal

Son procès devait débuter ce matin au palais de justice de Montréal, mais son avocat, Me Denis Gallant, a d’entrée de jeu signifié son intention de régler le dossier de son client.

Des discussions ont eu lieu durant tout l’avant-midi entre la Couronne et la défense. David Ross, 44 ans, devrait à nouveau répondre aux chefs d’accusations auxquels il fait face d’ici la fin de la journée.

Les gestes reprochés à David Ross se seraient déroulés entre 2005 et 2017. En plus des accusations de voies et de fait et de harcèlement, il est aussi accusé d‘utilisation non autorisée d’un ordinateur.

La défense avait demandé à ce que le procès se déroule dans le district de Montréal puisque le policier de Trois-Rivières connaît bien les intervenants qui gravitent dans le système judiciaire trifluvien.

Le policier est suspendu avec solde depuis le dépôt des accusations en septembre 2019. Il avait auparavant été affecté à des tâches administratives pour la durée de l’enquête qui avait duré un peu plus d’un an.

Avec les informations de Julie Grenon