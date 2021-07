Le pont-jetée de la Petitcodiac est sur la bonne voie pour rouvrir en octobre

Une vidéo filmée par drone, la semaine dernière, démontre que le pont du côté de Moncton a déjà été asphalté.

L'asphaltage a suscité des suppositions quant à la possibilité de terminer les travaux plus tôt que prévu. Le gestionnaire de projet du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour le pont, Mike Pauley, a mentionné lors d'une entrevue qu’il est convaincu que le pont-jetée rouvrira au plus tard le 5 octobre.

S’il y a des possibilités d'ouvrir plus tôt, nous les explorerons certainement et nous en informerons les gens à l'avance.

Selon lui, il reste encore des travaux à effectuer avant que le pont ne soit ouvert à la circulation. Il faut notamment installer des lumières, des panneaux de signalisation et des glissières de sécurité, et faire d'autres travaux d'asphaltage.

Ray Mullen a suivi l'évolution du nouveau pont-jetée depuis Riverview. Les travaux de construction ont été un sujet de discussion fréquent parmi les résidents , a-t-il expliqué.

Tout le monde sort et regarde en ce moment. Les résidents observent, discutent de ce qu'ils voient et de ce que font les ouvriers de la construction au fur et à mesure que le site change.

Une citation de :Ray Mullen, citoyen de Riverview