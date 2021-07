Dexter : le retour de la série culte dévoilé dans une bande-annonce

Dans la bande-annonce, diffusée lors du Comic-Con virtuel de San Diego, on renoue avec le sympathique psychopathe Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall. Près d'une décennie après avoir simulé sa mort dans le dernier épisode de la série diffusé en 2013, il passe maintenant ses jours comme bûcheron dans la petite ville d’Iron Lake, dans l’État de New York.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dexter vit maintenant sous le nom d’emprunt Jim Lindsay et travaille également comme associé aux ventes dans un magasin de chasse et pêche, ce qui lui donne aisément accès à une panoplie de fusils et de couteaux.

Une des choses sur lesquelles Michael a insisté - et il avait complètement raison - c’était que cette suite ne soit pas vue comme la saison 9 de Dexter , a expliqué au magazine Variety l’un des créateurs de la série originale, Clyde Phillips. Nous retrouvons Dexter dans un nouvel endroit, dans un nouveau monde en fait, le plus loin possible de Miami.

En plus de Michael C. Hall, Jennifer Carpenter et John Lithgow feront également partie de la distribution, sous forme de retours en arrière, selon le Hollywood Reporter, puisque leurs personnages respectifs de Debra Morgan et Arthur Mitchell sont morts dans la première série. On pourra également voir à l'œuvre de nouveaux talents, dont Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah et Jack Alcott.