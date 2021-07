Une ville nord-ontarienne songe à serrer la vis à Airbnb

Parmi les changements proposés, on compte Une limite d’une seule propriété par hôte, rattachée à la résidence principale

Un système de permis pour les hôtes géré par la municipalité

Un maximum de 180 jours par année ou la propriété peut être louée

Une taxe d'hébergement de 4 % (déjà payée par les hôtels et les motels)

Pour l’instant, aucune décision n'a été prise.

Le conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie, Luke Dufour, craint que trop d'appartements et de maisons de la ville soient loués aux touristes, enlevant des possibilités de logements abordables pour la population locale.

Je ne crois pas que ce soit sain pour l’écosystème de quartier. Une citation de :Luke Dufour, conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie

Certains voisins m’ont fait part de leurs mauvaises expériences avec des maisons environnantes louées exclusivement à des utilisateurs d’Airbnb , partage-t-il.

Il y a également une question d’équité envers les hôtels et les motels. La municipalité veut s'assurer que les locations à court terme n'ont pas un avantage injuste.

Airbnb ne devrait pas être la seule option d’hébergement disponible , souligne M. Dufour.

Des propriétaires-commerçants

L'une des douze propriétés Airbnb disponibles à Sault-Sainte-Marie appartient à Shelly Gauthier et à son mari Tom.

Sherry Gauthier de Sault-Sainte-Marie est fière de son unité Airbnb, et elle affirme entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Photo : Sherry Gauthier

Leur appartement s’avère populaire auprès des touristes, d’anciens résidents de la ville qui reviennent pour une visite, et des travailleurs qui s’installent temporairement dans la ville, dit-elle.

Leur entreprise fonctionne si bien qu’ils ont récemment acheté une deuxième maison qu’ils comptent louer sur la plateforme.

Mme Gauthier attend avec impatience les consultations publiques. Elle souhaite participer à la discussion concernant la réglementation de ce type d'entreprise.

Elle se dit prête à quitter la ville si le règlement limitant le nombre de propriété à une seule par propriétaire venait à être appliqué.

On vendrait notre maison et on déménagerait dans un endroit où l'on pourrait développer notre entreprise , explique Mme Gauthier, qui s'est installée à Sault-Sainte-Marie il y a cinq ans.

J'aime vraiment vivre à Sault-Sainte-Marie, mais si des restrictions m'obligent à quitter le marché, je vais devoir reconsidérer mes options. Une citation de :Sherry Gauthier, propriétaire d'unités de location à court terme à Sault-Sainte-Marie

La location de la deuxième maison Airbnb de Mme Gauthier pourrait être restreinte par la nouvelle réglementation envisagée par la ville. Photo : Airbnb

Ailleurs dans le Nord

Partout au Canada, les municipalités s’affairent à réglementer les locations à court terme dans leurs régions respectives. En Ontario, le débat est particulièrement enflammé dans des centres urbains comme Toronto et Ottawa.

Sudbury, Timmins, Thunder Bay et North Bay ne réglementent pas les locations à court terme. Toutefois, certaines villes comme Sudbury imposent des taxes à des compagnies comme Airbnb.

Jennifer Keast et son mari sont propriétaires d’une propriété Airbnb située dans un immeuble à l'ouest de la ville.

Il y a plus d'une centaine de logements affichés sur Airbnb dans la région du Grand Sudbury. Photo : Airbnb

Ils se sont tournés vers les locations à court terme après avoir vécu des difficultés avec leur premier et dernier locataire.

Pour elle, le système d'Airbnb est plus avantageux que le système de location à des particuliers. Même si la ville émet des règlements, elle compte continuer avec Airbnb.

J’ai eu une très mauvaise expérience avec la location long terme, et je compte continuer avec les locations à court terme. Une citation de :Jennifer Keast, propriétaire d'unités de location à court terme dans le Grand Sudbury

Mme Keast envisage également de convertir un autre duplex dont elle est propriétaire en propriété Airbnb.

Airbnb, un nouveau joueur dans l’industrie

Le groupe de l'industrie touristique Destination Northern Ontario s’est prononcé en faveur de règles de jeu équitables pour Airbnb et les opérateurs hôteliers.

L’organisme considère la location à court terme comme un élément clé du secteur touristique local.

La plupart des propriétaires d'hôtels sont heureux de voir des règles du jeu équitables en ce qui concerne les impôts, selon David MacLachlin, le directeur général de Destination Northern Ontario.

De plus en plus, le secteur touristique considère les services de location à court terme comme faisant partie de l'industrie plutôt que comme des concurrents indésirables. Une citation de :David MacLachlin, directeur général du groupe Destination Northern Ontario

Les gens votent avec leur argent , explique-t-il. C’est comme ça que les gens décident de voyager .

Il conclut que les choses évoluent, et que les membres de l’industrie doivent travailler dans ce sens.

Avec les informations de CBC News