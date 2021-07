L’agent John Brewer a découvert les arbres coupés à la tronçonneuse et disposés à travers un chemin dans le but de bloquer l'accès aux véhicules. Des tranchées ont également été creusées. Ces pratiques mettent en danger les manifestants et les autorités , croit-il.

Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un, qu'il s'agisse d'un manifestant ou d'un policier, ne soit grièvement blessé. Une citation de :John Brewer, agent de la GRC

Les manifestants ont abattu des arbres à la tronçonneuse pour bloquer des voies. Photo : GRC de la Colombie-Britannique

Les manifestants de la région du bassin versant de Fairy Creek, maintenant appelés Rainforest Flying Squad, n'ont pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire.

Depuis plusieurs mois, ils occupent des campements situés près de Port Renfrew. À ce jour, 494 arrestations ont été menées en vertu d’une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui empêche l’obstruction à l’exploitation forestière dans cette région.

Plus de 85 % de la population ne veut pas de cette coupe d’arbres, et c’est si frustrant de sentir qu'on ne nous écoute pas , dit l’une des manifestantes à des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada dans une vidéo publiée par le groupe sur Instagram.

Au cours du week-end, 16 personnes ont été arrêtées, indiquent les autorités, qui s’inquiètent de voir des manifestants fumer des cigarettes près des forêts sèches, alors que les feux de forêt font des ravages dans la province.

Depuis plusieurs mois, des manifestants occupent des campements situés près de Port Renfrew. Photo : La Presse canadienne / Jen Osborne

Un moratoire insuffisant

Sous la pression de Premières Nations, le gouvernement a récemment suspendu, pour une durée de deux ans, les coupes de forêts anciennes dans le bassin versant de Fairy Creek et dans la vallée centrale Walbran.

Or, ce moratoire est insuffisant parce qu'il ne couvre pas l'ensemble des régions qu'ils tentent de protéger contre l'exploitation forestière, répètent les dirigeants d’un mouvement qui ne semble pas vouloir s'essouffler.